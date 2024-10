AG en Doktr bundelen de krachten om teleconsultaties te ondersteunen

Bredere uitrol van de Doktr-app

Meer dan een jaar geleden lanceerde Proximus de Doktr-app. Met deze app kunnen patiënten, dankzij een verbinding via itsme®, op een eenvoudige en veilige manier online een erkende arts in België raadplegen. Al sinds zijn lancering, zet Doktr in op een actieve en constructieve dialoog met andere spelers die willen meewerken aan de ontwikkeling van videoconsultaties.

Nieuw partnerschap met AG

Met dit nieuwe partnerschap willen Doktr en AG het gebruik van videoconsultaties bevorderen en de bekendheid en toegankelijkheid ervan vergroten.

Enkele maanden geleden startte een pilootproject waarbij AG-medewerkers gebruik konden maken van de Doktr-app. In 2023 volgt de bredere uitrol van de Doktr-app naar de aangeslotenen van de ondernemingen die bij AG een collectieve gezondheidszorgverzekering hebben afgesloten. Met een marktaandeel van meer dan 24,1% in dit type verzekeringen beschikt AG over een zeer groot klantenbestand dat toegang krijgt tot de Doktr-app.

Benoit Halbart, Managing Director AG, Employee Benefits & Health Care:

Als toonaangevende zorgverzekeraar volgt AG de nieuwe digitale technologieën en innovaties op het gebied van telegeneeskunde op de voet, net als de geleidelijke evolutie naar een hybride zorgmodel waarin teleconsultaties een zinvolle aanvulling vormen op de traditionele raadplegingen. Dit model heeft niet alleen voordelen voor huisartsen, maar ook voor patiënten die zich niet meer hoeven te verplaatsen voor een consult. Bij AG zijn we ervan overtuigd dat de toekomst ligt in deze hybride consultaties, omdat ze de patiënten extra flexibiliteit bieden. We willen dit op een duurzame manier promoten. Daarom ondersteunen wij Doktr bij de verdere uitrol van de teleconsultatie-app.

Concreet wordt de toegang tot de app rechtstreeks geïntegreerd in de eigen app van AG, de AG Health-app. Tegelijkertijd voegt AG nieuwe diensten aan de app toe. "Door deze app eerst aan onze eigen medewerkers aan te bieden, verhoogden we de geloofwaardigheid ervan en het vertrouwen van potentiële gebruikers. Daarom besloten we de app ook te promoten bij onze klanten-werkgevers. Op die manier verbeteren we ook de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg bij werknemers van bedrijven," legt Benoit Halbart uit.

Jan Van Wijnendaele, Managing Director van Doktr:

Met Doktr willen we patiënten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier in verbinding brengen met een zorgverlener. Ook voor bedrijven is de toegankelijkheid naar zorg voor hun werknemers belangrijk. We zijn daarom verheugd om Doktr ook ter beschikking te stellen van lokale ondernemingen en hun medewerkers. Het is een volgende stap in onze ambitie om Doktr zo breed mogelijk in te zetten ter ondersteuning van het lokale eco-systeem.

Over AG