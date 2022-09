Wat is acne? Acne (of een puist) is uitslag die wordt veroorzaakt door verstopte en ontstoken talgklieren of haarzakjes. Die talgklieren bevinden zich onder de huid bij de haarzakjes. Dat zijn de kleine poriën in de huid waaruit haren groeien. Ze produceren talg, een soort vet dat huid en haar zacht houdt.

Hormonale acne komt door veranderingen tijdens de puberteit. Die zorgen ervoor dat er extra talg wordt gevormd. Samen met huidresten kan het talg dan de opening van de klier verstoppen waardoor er een mee-eter, ook wel comedo genoemd, ontstaat.

Tijdens de adolescentie neemt de productie van de bacterie propionebacterium acne toe. Als die bacterie de talgklier binnendringt, kan deze een ontsteking veroorzaken en bijdragen aan de vorming van acne. De grootste talgklieren bevinden zich in het aangezicht, op het bovenste deel van de borst, op de rug en op de schouders. Daarom komen puisten op rug, schouders en borst ook het meeste voor, net als puistjes op het voorhoofd.

Er zijn ook meer ernstige vormen van acne, waaronder cystische acne. Dat is een onderhuidse puist in gewoon Nederlands. Hier zijn niet de verstopte en ontstoken poriën de oorzaak, maar vormt er zich dieper in de huid een ontsteking.

De kans om acne te krijgen is deels erfelijk. Bijna alle jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben er wel eens last van, de één meer dan de ander.

Je kan ook acne krijgen omdat je: