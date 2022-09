Wratten behandelen en verwijderen

Wratten kunnen worden overgedragen via direct contact of indirect via vochtige oppervlakken. Je kunt wratten ook overdragen bij jezelf, bijvoorbeeld van je voet naar je hand. Volg dus zeker deze tips om infectie te voorkomen:

Vermijd direct contact met wratten van andere mensen. Krab niet aan of prik niet in je eigen wratten. Loop niet blootsvoets in openbare kleedkamers en douches. Leen geen handdoeken, schoenen, nagelvijlen of scheermesjes van anderen. Breng pleisters aan als bescherming over wratten op de handen.

Wratten verdwijnen meestal vanzelf binnen een paar maanden (60% binnen het jaar). Duurt het je te lang, dan kan je wratten proberen te behandelen met een van volgende methodes of een combinatie ervan:

Lokale geneesmiddelen

Er zijn enkele middelen tegen wratten te verkrijgen bij apotheek, maar vaak bereik je hiermee niet voldoende resultaat. Deze producten bevatten meestal salicylzuur, een bijtende stof, dus informeer je steeds goed alvorens je deze middelen gebruikt. Deze lokale behandeling moet ook steeds gebeuren in combinatie met het wegkrabben of vijlen van de bovenste huidlaag. Het is dus een tijdsintensief gebeuren. Antivries

Je wratten (laten) bevriezen, is een snellere manier om wratten te verwijderen. De meeste huisartsen bieden deze behandeling aan.

Je wratten (laten) bevriezen, is een snellere manier om wratten te verwijderen. De meeste huisartsen bieden deze behandeling aan. Ontlastende pleisters

Bepaalde soorten pleisters kunnen de druk op wratten verminderen. Dat kan bijvoorbeeld de pijn verzachten als je een wrat op je voet hebt.

Houd er rekening mee dat er verschillende leeftijdsgrenzen zijn voor verschillende behandelingen, vraag raad aan je apotheek of dokter.