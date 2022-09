Bij een tweedegraads brandwond is de schade dieper in de dermis of de tweede laag van de huid doorgedrongen. De oorzaak van tweedegraads brandwonden is vaak een kokende vloeistof die over het lichaam wordt gemorst, zoals kokend water of koffie.

Symptomen van tweedegraads brandwonden zijn:

Blaren

Brandende en erg pijnlijke huid

Gezwollen huid

Droge huid

Grijze huid

Verdoofd gevoel

Lang nadat de wonden genezen zijn

Goed om te weten over tweedegraads brandwonden: