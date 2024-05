Wat is rosacea?

Rosacea is een chronische ontsteking die huidveranderingen in het gezicht veroorzaakt en meestal optreedt tussen de leeftijd van 30 en 50 jaar. De huidziekte komt iets vaker voor bij vrouwen.

Wat is de oorzaak van rosacea?

De oorzaak van rosacea is onbekend, maar vermoed wordt dat het te wijten is aan een combinatie van erfelijkheid en omgevingsfactoren.

Rosacea wordt in verband gebracht met een lichte en vette huid. Het is ook mogelijk dat een bacterie, genaamd Helicobacter pylori, waarvan bekend is dat ze maagproblemen veroorzaakt, een rol speelt bij het ontstaan van rosacea. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen.

Alcohol kan de uitslag bij rosacea verergeren, maar is niet oorzaak van de huidziekte.

Wat zijn symptomen van rosacea?

Rosacea zorgt meestal voor ongemak in het gezicht: het voorhoofd, de wangen, de neus en de kin. De meeste mensen hebben geen uitslag rond de mond en ogen. De huidziekte is op verschillende momenten meer of minder actief.

Veelvoorkomende symptomen van rosacea zijn:

Roodheid van de huid

Prikkende huid

Warmtegevoel

Verwijde oppervlakkige bloedvaatjes

Acneachtige huiduitslag

Kleine bultjes of blaasjes gevuld met pus

Beginnende rosacea gaat vaak gepaard met blozen en symmetrische roodheid van het gezicht, vooral op de neus en wangen, en een zwelling die komt en gaat. Later kunnen er symptomen bijkomen, zoals tintelingen en warmte.

Andere symptomen van rosacea kunnen zijn:

Oogproblemen, zoals rode en geïrriteerde ogen

Een vergrote en bobbelige neus, door overmatige groei van talgklieren

Wat kun je zelf doen?

Probeer alles te vermijden wat de bloedstroom naar het huidoppervlak van het gezicht verhoogt, waardoor de aandoening wordt uitgelokt of verergerd, zoals:

Zon en hitte

Koude

Wind

Te hete voeding of dranken

Alcohol

Sterke kruiden

Stress

Zware lichamelijke inspanning

Sterke cortisonepreparaten

Geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden, zoals sommige bloeddrukmedicijnen

Cosmetica, crèmes, reinigingslotions en shampoos

Verzorg en bescherm je huid door deze tips te volgen:

Gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (SPF 30-50).

Kies milde en ongeparfumeerde producten om je gezicht te wassen. Vermijd agressieve zepen, scrubs en producten op alcoholbasis die het gezicht uitdrogen.

Gebruik regelmatig ongeparfumeerde hydraterende crème, omdat dit het effect van andere behandelingen verbetert.

Vermijd cortisonencrèmes, omdat deze de aandoening kunnen verergeren.

Gebruik eventueel cosmetica met groene tinten om de roodheid in het gezicht te verbergen.

Draag een zonnebril als je oogklachten hebt.

Behandeling van rosacea

Er zijn verschillende geneesmiddelen beschikbaar om rosacea te behandelen:

Bij milde rosacea wordt er eerst een crème of gel op de huid aangebracht. Er zijn verschillende soorten. Daarna wordt een keer per dag metronidazol of azaleïnezuur gebruikt, een crème of gel op voorschrift. Het effect kan na twee tot drie maanden behandeling worden geëvalueerd.

Als lokale behandeling met crèmes of gels niet helpt, wordt soms een aanvullende antibioticabehandeling (minocycline, tetracycline of doxycycline) gebruikt.

In zeer ernstige gevallen kan worden doorverwezen naar een dermatoloog om te beoordelen of andere behandelingen met tabletten aangewezen zijn.

Roodheid en oppervlakkige bloedvaatjes kunnen ook worden behandeld met laser of intens gepulseerd licht (IPL).

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Spreek met een huisarts als je denkt dat je rosacea hebt. Heb je oogproblemen en denk je dat ze veroorzaakt worden door rosacea, raadpleeg dan een oogarts.

