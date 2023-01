Herken je één van de bovenstaande vermelde klachten? Ga dan best naar je huisarts. Hij gaat je dan bepaalde vragen stellen over:

je klachten

blootstelling aan bepaalde stoffen

symptomen die misschien kunnen wijzen op andere aandoeningen (astma, sinusitis)

Je arts kan bovendien verder onderzoek doen naar allergie met een bloedonderzoek, huidpriktests of neusprovocatie:

Bloedonderzoek

Hier wordt bepaald of er antistoffen aanwezig zijn in je bloed specifiek gericht tegen boom- of graspollen.

Huidpriktest

Op de onderarm wordt er een druppel aangebracht waarin allergenen van boom- of graspollen zijn opgelost. Je huisarts of verpleegkundige prikt dan met een fijn naaldje door dit druppeltje heen in de huid. Ontstaat er een rood bultje op de plek waar het druppeltje is aangebracht? Dan is de test positief. Dit onderzoek gebeurt enkel in een ziekenhuissetting.

Neusprovocatie

Neusprovocatie (nasale allergeen provocatie test NAPT) wordt gedaan om een indruk te krijgen van de hevigheid van de allergische reactie. Er wordt hierbij een steeds hogere dosering allergeenhoudende vloeistof in de neus gespoten. Zo kan de arts bepalen hoe gevoelig je bent voor bepaalde allergenen.