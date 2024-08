Wat is constipatie?

Constipatie betekent dat je niet naar het toilet kunt, ook al heb je het gevoel dat je moet. We spreken van constipatie wanneer de frequentie van de ontlasting minder dan drie keer per week is, maar iedere mens is wat dat betreft anders.

Harde stoelgang gedurende een lange periode en niet vaak naar het toilet kunnen verhoogt ook het risico op andere problemen, zoals anale kloofjes en aambeien. Om je goed te voelen, kun je een paar tips volgen om het risico op constipatie te verminderen. In principe moet de stoelgang zonder moeite verlopen en moet de ontlasting bruin en zacht, maar compact zijn.

Wat zijn de oorzaken van constipatie?

Tijdelijke constipatie wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende vezelrijke voeding en onvoldoende vochtinname. Ook andere factoren kunnen aan de bron liggen van tijdelijke constipatie:

een zittend leven

een ander eetpatroon, eten op andere tijden dan je gewoon bent (bijvoorbeeld als je op reis bent)

een tijdelijke behandeling met medicatie, zoals sterke pijnstillers of ijzersupplementen

Constipatie komt ook vaak voor tijdens de zwangerschap, de menstruatie of bij andere aandoeningen die de hormoonspiegel beïnvloeden, zoals diabetes of schildklieraandoeningen. Hypothyroïdie (onvoldoende werking van de schildklier) en hyperthyroïdie (overmatige werking van de schildklier) kunnen beide leiden tot constipatieproblemen.

Langdurige constipatie kan te wijten zijn aan allerlei factoren. De exacte oorzaak moet worden gezocht. Er kan bijvoorbeeld een blokkering in de darmen zijn, of een probleem met de zenuwen en spieren die zorgen voor de werking van de darmen.

Wat zijn de symptomen van constipatie?

Veelvoorkomende symptomen van constipatie zijn:

minder dan drie keer per week naar het toilet kunnen

harde ontlasting, eventueel losse harde keutels

moeten persen om stoelgang te hebben

het gevoel dat je darmen niet leeg zijn na een toiletbezoek

een opgezette en pijnlijke buik

Andere symptomen zijn misselijkheid en gebrek aan eetlust. Er kunnen ook scheurtjes rond de anus ontstaan als je vaak last hebt van een luie maag.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt zelf een aantal dingen doen om het risico op constipatie te verkleinen. Hier zijn een aantal tips:

Drink voldoende . Drink water bij elke maaltijd. Naarmate je ouder wordt, heb je meestal minder dorst. Ouderen moeten er dus aan denken om water te drinken, zelfs als ze geen dorst hebben.

. Drink water bij elke maaltijd. Naarmate je ouder wordt, heb je meestal minder dorst. Ouderen moeten er dus aan denken om water te drinken, zelfs als ze geen dorst hebben. Kies voor een vezelrijk dieet . Eet voldoende vezelrijk voedsel, zoals bonen, groenten, fruit, volkorenbrood en andere volkorenproducten.

. Eet voldoende vezelrijk voedsel, zoals bonen, groenten, fruit, volkorenbrood en andere volkorenproducten. Beweeg, het stimuleert de werking van je darmen . Vermijd lang zitten, zelfs als je intussen fysiek actief bent.

. Vermijd lang zitten, zelfs als je intussen fysiek actief bent. Probeer stress, een bekende oorzaak van constipatie, onder controle te houden . Misschien moet je wat bijsturen om de stress in je leven te verminderen.

. Misschien moet je wat bijsturen om de stress in je leven te verminderen. Ga plassen wanneer je daartoe de nood voelt . Stel je toiletbezoek niet uit. Ga wanneer je voelt dat het nodig is en neem er de tijd voor.

. Stel je toiletbezoek niet uit. Ga wanneer je voelt dat het nodig is en neem er de tijd voor. Zorg voor een routine om naar het toilet te gaan , bijvoorbeeld na de maaltijd.

, bijvoorbeeld na de maaltijd. Een ander nuttig huismiddeltje tegen constipatie is lijnzaad en pruimen toevoegen aan je dieet. Van beide is bekend dat ze de inhoud van de darmen zachter te maken.

Behandeling van constipatie

Voor occasionele constipatie bij volwassenen kunnen een aantal vrij verkrijgbare behandelingen soelaas bieden. Er zijn laxeermiddelen die de darmtransit stimuleren. Een andere optie is het gebruik van een rectaal laxeermiddel, om de harde massa op te lossen. Vraag raad aan je apotheker.

Raadpleeg in geval van occasionele constipatie bij kinderen een arts voor advies over de te nemen maatregelen.

Wanneer moet je een arts raadplegen?

Als je kind last heeft van constipatie, moet je in de volgende gevallen een arts raadplegen:

Je kind is minder dan een maand oud.

Het krijgt alleen borstvoeding en de ontlasting is hard.

Je kind heeft al meer dan een week moeite met stoelgang.

Het is vaak geconstipeerd.

Je kind heeft veel pijn.

Het komt niet aan.

Heb je als volwassene last van constipatie, raadpleeg dan een arts als een van de volgende dingen van toepassing is:

Je bent al meer dan twee weken geconstipeerd.

Je bent ouder dan 50 en hebt een probleem dat je vroeger niet had.

Je hebt last van constipatie en verliest tegelijk ongewild gewicht.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als je een van de volgende symptomen vertoont:

Constipatie en hevige buikpijn

Zwarte of bloederige ontlasting

Hoe kan Doktr je helpen?

Dankzij de Doktr-app kun je snel via video met een erkende huisarts spreken, zonder dat je een afspraak hoeft te maken. De arts kan je helpen bij het beoordelen van je symptomen, je tips geven en milde constipatie behandelen. Bij ernstigere problemen is een fysiek onderzoek nodig en zal een arts je doorverwijzen voor een fysieke behandeling.

Heeft de arts medicatie voorgeschreven? Je vindt de voorschriften onmiddellijk in de applicatie of op je elektronische identiteitskaart (e-ID).

Krijg snel hulp in de Doktr-app

