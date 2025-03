Wat is tinnitus?

Tinnitus is een geluid dat optreedt zonder externe geluidsbron. Het geluid zit als het ware in één of beide oren of in het hoofd. Het wordt door verschillende mensen verschillend waargenomen en kan bijvoorbeeld klinken als sissen, zoemen, huilen of piepen.

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, komt veel voor en treft ongeveer 10 % van de bevolking. Bij 1% is er sprake van ernstig oorsuizen dat een negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit. Het kan op elke leeftijd optreden, maar komt vaker voor bij ouderen.

Wat is de oorzaak van tinnitus?

De gehoorzenuw is de verbinding tussen het oor en de hersenen. Geluiden die in het oor worden geregistreerd, worden via de gehoorzenuw als elektrische impulsen doorgegeven aan de hersenen. Tinnitus treedt op wanneer er abnormaal weinig activiteit is in de gehoorzenuw.

De meest voorkomende oorzaken van tinnitus zijn blootstelling aan harde geluiden die schadelijk zijn voor het oor. Ook komt tinnitus vaker voor bij ouderen. Andere oorzaken van oorsuizen zijn:

Ooraandoeningen (zoals een langdurige oorontsteking otitis media, otosclerose, de ziekte van Ménière en zeer zelden een tumor)

Medicijnen (bijvoorbeeld aspirine, sommige antibiotica, bepaalde medicijnen tegen kanker en sommige antidepressiva)

Bovenste luchtweginfectie

Bloedarmoede

Een ongeval, bijvoorbeeld bij letsels van de schedel en beschadiging van de gehoorbeentjes

Een vernauwd bloedvat. Dit geeft een geluid op maat van de hartslag door je hoofd of aan één oor.

Spierspanning in de schouders, nek en kaakgewrichten (kan ook een pulsatiele tinnitus geven, onwillekeurig en niet gelijk met de hartslag)

Stress

Depressie en angst

Wat kun je zelf doen?

Om oorsuizen te voorkomen, moet je proberen jezelf te beschermen tegen harde geluiden en lawaai. Oordopjes zijn een effectieve manier om je oor te beschermen tegen schadelijke geluiden, vooral als je muzikant bent of graag naar concerten gaat.

Als je oorsuizen hebt, kun je het volgende proberen om je symptomen te verlichten:

Zet de radio aan, een podcast of wat achtergrondmuziek als het stil is om je heen.

Als je al een hoorapparaat draagt, kan het helpen om de geluidsversterking wat hoger te zetten. Zo overstemt het de tinnitus.

Probeer negatieve stress te vermijden.

Geef jezelf de tijd om te herstellen en te ontspannen.

Beweeg regelmatig.

Overweeg andere leefstijlveranderingen: alcohol, roken en cafeïne beperk je best.

Als je tinnitus ontstaan is bij een verkoudheid kunnen neusdruppels/spray met xylomethasoline soms helpen. Het slijmvlies in het KNO-gebied zwelt zo minder op en kan ervoor zorgen dat het suizen stopt. Gebruik dit echter nooit langer dan 7 dagen.

Behandeling voor tinnitus

Niet iedereen met tinnitus hoeft behandeld te worden. Vaak gaat het vanzelf over, bijvoorbeeld als je oor beschadigd is door een enkel hard geluid en daarna geneest.

Als er sprake is van spierspanning in schouders, nek of kaakgewricht kan je een behandeling starten bij de kinesist.

Er zijn geen medicijnen die je tinnitus doen verdwijnen als het niet vanzelf overgaat, noch is er een andere manier om tinnitus te genezen. In plaats daarvan richt de behandeling zich op het verminderen van de storende geluidservaring en het ontwikkelen van strategieën voor de problemen die door je oorsuizen worden veroorzaakt.

Dit wordt meestal gedaan met verschillende soorten therapie, bijvoorbeeld:

CGT (cognitieve gedragstherapie) gegeven door een psycholoog

TRT (Tinnitus Retraining therapy), waarbij geluid wordt gestimuleerd, en die wordt gegeven door een audioloog.

Voordat je een behandeling voor tinnitus start, moet je huisarts eerst uitsluiten dat de tinnitus het gevolg is van een aandoening die behandeld moet worden, zoals pijn, depressie of angst.

Wanneer moet je op zoek gaan naar behandeling?

Als je het gevoel hebt de oorsuizen zo storend zijn dat ze de kwaliteit van je leven beïnvloeden, en het enkele weken aanhoudt, moet je medische hulp inroepen. De tinnitus kan bijvoorbeeld je slaap verstoren, ervoor zorgen dat je jezelf moeilijk kunt concentreren of je stemming en emotionele toestand beïnvloeden.

Je moet ook medische hulp inroepen, ongeacht of je de oorsuizen als storend ervaart of niet, als:

Je tinnitus hebt in slechts één oor dat enkele weken aanhoudt.

De oorsuizen gelijktijdig met je hartslag klinken.

De oorsuizen worden verergerd door stress, zorgen en angst.

Veelgestelde vragen

Enkele korte vragen en antwoorden over oorsuizen beantwoord.

Hoe klinkt tinnitus? Tinnitus klinkt voor verschillende mensen anders , en zelfs voor dezelfde persoon kan het op verschillende momenten anders klinken. Zo hebben patiënten het geluid beschreven als huilend, brommend, piepend, sissend en brullend.

Tijdelijke tinnitus, hoe lang heb je het? Tinnitus kan optreden nadat je bent blootgesteld aan een enkel hard geluid, zoals een explosie. Deze vorm van tinnitus verdwijnt meestal zodra het oor genezen is van de verwonding, wat tot 6 maanden kan duren . Als je oorsuizen na zes maanden nog steeds aanhouden, is de kans groot dat de gehoorbeschadiging en je tinnitus chronisch zijn geworden.

Wat is pulsatieve tinnitus? Een pulsatiele tinnitus is een zeldzamere vorm van tinnitus waarbij kloppende geluiden worden gehoord.

