Qu’est-ce que l’IMC ?

L'IMC, c’est-à-dire l’Indice de Masse Corporelle, est utilisé dans le domaine de la santé pour déterminer si vous avez un poids sain. Le poids corporel en soi n'est pas une mesure fiable, car il ne tient pas compte de la taille. C'est pourquoi on utilise l'IMC : cet indice exprime le rapport entre le poids corporel et la taille.

L'IMC n’est toutefois pas adapté pour évaluer le poids des enfants, des personnes très musclées et des personnes âgées. De plus, il ne tient pas compte de la morphologie. C'est pourquoi il est généralement combiné à la mesure du tour de taille pour déterminer si vous avez un poids sain.

L'IMC se calcule en divisant le poids (exprimé en kilogrammes) par le carré de votre taille (exprimée en mètres) :

IMC = poids (kg) / (taille (m) x taille (m))

Quelle est la valeur normale de l'IMC ?

Un IMC normal se situe entre 18,5 et 24,9. Si vous vous situez dans cette fourchette, vous avez un poids sain. De plus, si votre tour de taille est inférieur à 80 cm (femmes) et 94 cm (hommes), le risque de maladies liées au poids est faible.

IMC faible : risque d'insuffisance pondérale

Un IMC inférieur à 18,5 est considéré comme une insuffisance pondérale. Si votre IMC est inférieur à 18, contactez votre médecin généraliste pour une évaluation et un accompagnement éventuel. Vous vous sentirez probablement mieux et serez plus performant si vous prenez un peu de poids.

IMC élevé : risque de surcharge pondérale

Quand l'IMC est compris entre 25 et 29,9, on parle de surpoids. Quand il est supérieur ou égal à 30, on parle d'obésité. Certaines personnes ont un IMC élevé tout en ayant un corps sain, par exemple celles qui ont une masse musculaire importante, puisque les muscles sont plus lourds que la graisse. Pour elles, le tour de taille constitue un meilleur indicateur. Un tour de taille supérieur à 88 cm chez les femmes et à 102 cm chez les hommes indique un risque accru de problèmes de santé liés au poids.

Si vous faites régulièrement du sport et que vous êtes en bonne forme physique, le risque de maladie est plus faible que si vous avez un mode de vie sédentaire. Mais si votre IMC et votre tour de taille sont tous deux élevés, il est recommandé de revoir votre mode de vie. En perdant du poids et en réduisant votre tour de taille, vous pouvez améliorer considérablement votre santé. Votre médecin généraliste peut vous accompagner dans cette démarche.

Quand l'IMC n'est-il pas approprié ?

L'IMC est une mesure utile, mais elle ne convient pas à tout le monde. Par exemple, il ne tient pas compte du rapport entre la masse musculaire et la masse grasse. C’est pourquoi il est moins pertinent pour les enfants, les personnes très musclées et les personnes âgées.

Il ne tient pas compte non plus de la répartition de la graisse dans le corps. Or, il est bien connu que la graisse abdominale est plus dangereuse que celle accumulée ailleurs.

Le tour de taille comme indicateur d’un poids sain

Le tour de taille est un bon complément à l'IMC pour évaluer si vous avez un poids sain. Mesurez-le à l'aide d'un mètre ruban, approximativement à hauteur du nombril, à mi-chemin entre la crête des hanches et le bas des côtes. Détendez-vous et expirez pendant la mesure, en tenant le mètre bien ajusté, sans le serrer.

Le tour de taille renseigne sur la quantité de graisse accumulée autour du ventre. C’est pourquoi il est considéré comme un bon indicateur du risque de maladies liées au surpoids. Plus le tour de taille est élevé, plus le risque augmente.

Le tour de taille ne doit pas dépasser 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes. Les valeurs supérieures constituent une zone à risque. Un tour de taille supérieur à 88 cm pour les femmes et à 102 cm pour les hommes indique un risque accru de maladies liées au mode de vie, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires.

Quand consulter un médecin ?

Si votre IMC est inférieur à 18.

Si vous avez un IMC considéré comme un surpoids et un tour de taille supérieur à 88 cm (femmes) ou 102 cm (hommes).

Dans ce cas, demandez une aide médicale pour adapter votre mode de vie.

L’app Doktr vous permet de vous entretenir rapidement par vidéo avec un médecin généraliste agréé, sans devoir fixer de rendez-vous. Le médecin généraliste peut vous aider à évaluer votre état de santé et à perdre du poids.