Anxiété sociale
L’anxiété sociale se caractérise par la peur d’être exposé au regard des autres dans des situations où vous êtes au centre de l'attention. Elle peut vous amener à éviter les rencontres sociales, avec des répercussions parfois importantes sur la vie quotidienne. Des solutions existent pour surmonter ce trouble.
- Vérification médicale par un médecin généraliste
Qu’est-ce que l’anxiété sociale ?
L'anxiété sociale, également appelée phobie sociale, se caractérise par une anxiété, une peur intense dans des situations quotidiennes où vous êtes en contact avec d’autres personnes ou avez le sentiment d'être observé. Cette anxiété dépasse la timidité ou la peur de l’échec, provoque un malaise plus intense et affecte considérablement le fonctionnement quotidien.
Voici quelques exemples de situations qui peuvent déclencher l'anxiété sociale :
- Parler à un groupe de personnes en public
- Manger ou boire dans les lieux publics
- Effectuer des actions en étant observé ou écouté
- Parler à des inconnus
- Téléphoner
- Être en présence de figures d'autorité
Quelle est la cause de l'anxiété sociale ?
Des facteurs héréditaires et des influences environnementales jouent un rôle dans l’apparition de l'anxiété sociale. Plusieurs facteurs peuvent en augmenter le risque :
- L’âge : la phobie sociale apparaît généralement à l'adolescence. Dans 95 % des cas, les symptômes se manifestent avant l'âge de 20 ans, mais de nombreuses personnes ne consultent que plus tardivement.
- Le sexe : les femmes sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété sociale que les hommes.
- Autres troubles : la phobie sociale est souvent associée à la dépression et à d'autres troubles anxieux. Environ la moitié des personnes concernées souffrent également d'un trouble anxieux généralisé.
- La personnalité : une grande timidité et un tempérament réservé pendant l'enfance peuvent augmenter le risque de développer une phobie sociale à l'adolescence.
- L’environnement familial : une éducation surprotectrice ou très critique est associée à l'anxiété sociale, même si un lien de causalité direct n’est pas clairement établi.
- Des expériences négatives précoces : la phobie sociale est plus fréquente chez les personnes ayant vécu des événements sociaux négatifs pendant l’enfance, par exemple des moqueries en public. Ce genre d’événements peut favoriser le développement de ce trouble.
Quels sont les symptômes de l'anxiété sociale ?
La phobie sociale se manifeste par de l'anxiété et de l'agitation, pouvant entraîner, par exemple, les symptômes suivants :
- Palpitations
- Rougeurs
- Transpiration
- Bouche sèche
- Boule au ventre
- Tremblements
- Vertiges
Les personnes souffrant d'anxiété sociale craignent souvent que les autres remarquent ces symptômes. Elles ont donc tendance à éviter les situations susceptibles de les déclencher, ce qui peut entraîner :
- Un isolement
- Des difficultés à suivre une formation
- Des difficultés à trouver un emploi
Que peut-on faire soi-même pour lutter contre l’anxiété sociale ?
- Informez-vous sur l'anxiété et sur la façon dont elle vous affecte et influence votre comportement.
- Essayez d’identifier ce qui vous fait peur et les situations que vous avez tendance à éviter.
- Dans la mesure du possible, essayez de rester dans les situations que vous éviteriez habituellement.
- Parlez à une personne de confiance pour obtenir de l'aide et du soutien.
- Une activité physique régulière et un sommeil suffisant vous aideront à mieux gérer votre anxiété.
Traitement de l'anxiété sociale
L'anxiété sociale peut être traitée par une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et/ou des médicaments. Le but est d'apprendre à mieux faire face aux situations sociales qui génèrent de l'anxiété.
Traitement par TCC
La TCC vise à rompre le cercle vicieux des pensées négatives et à réduire les comportements d'évitement en :
- augmentant progressivement l'exposition aux situations anxiogènes ;
- expliquant les réactions physiques liées à l'anxiété sociale ainsi que leurs causes.
Traitement médicamenteux
L'anxiété sociale peut être traitée à l'aide de médicaments utilisés en cas de dépression, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), qui agissent sur le taux de sérotonine dans le cerveau.
Certaines personnes ne présentent des symptômes que dans des situations spécifiques, par exemple lors de prises de parole en public. Dans ce cas, un traitement adapté peut être envisagé :
- Les bêtabloquants agissent comme un frein sur le cœur et aident à prévenir les palpitations ainsi que d'autres symptômes.
- Les benzodiazépines ont un effet calmant en cas d'agitation et d'anxiété sévères, mais peuvent entraîner une somnolence et une dépendance. Elles ne sont donc utilisées que lorsque les autres traitements s’avèrent inefficaces.
Quand consulter un médecin ?
Consultez un médecin si
- votre anxiété perturbe votre vie quotidienne
- vous consommez de l'alcool ou des drogues pour réduire votre anxiété ;
- vous vous infligez des blessures pour gérer votre anxiété.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Grâce à l’app Doktr, vous pouvez rapidement parler par vidéo à un médecin généraliste ou à un psychologue agréé, sans longs délais d’attente. Un psychologue peut vous offrir des conseils et un accompagnement professionnels, notamment par le biais d’une thérapie cognitivo-comportementale et de techniques concrètes pour mieux gérer votre anxiété.
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