Quel est votre style d’attachement ? Découvrez les 4 types
20 octobre 2026
Pourquoi certaines relations semblent sûres et stables, alors que d’autres paraissent incertaines ou intenses ? La réponse réside pour une large part dans votre style d’attachement. Ce dernier définit votre manière d'aborder la proximité, la confiance et les rapports avec les autres. Les styles d’attachement se développent souvent dès les premières années, mais continuent à jouer un rôle à l’âge adulte.
Que sont les styles d’attachement ?
L’attachement désigne la façon dont nous apprenons, enfant, à gérer la proximité, la sécurité et la perte. Le psychologue britannique John Bowlby a été le premier à décrire comment les enfants créent un lien d’attachement avec leurs figures parentales, et comment ce lien façonne leur sentiment de sécurité dans le monde.
D'autres recherches ont ensuite montré que ces dynamiques précoces ne disparaissent pas à l’âge adulte. Elles influencent notre manière d’aimer, de gérer les conflits et de réagir quand quelqu’un se rapproche… ou prend ses distances.
On distingue quatre styles d’attachement. L’un est sécure, les trois autres sont dits insécures. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, mais bien de la description de dynamiques qui ont eu leur utilité, mais qui peuvent parfois compliquer les relations aujourd’hui.
1. Style d'attachement sécure
Ce style se développe généralement chez les enfants dont on s'occupe de manière suffisamment constante et attentive : un encadrement non parfait, mais fiable.
Vous êtes ouvert à la proximité sans vous y perdre et tolérez la distance sans paniquer. Vous exprimez vos besoins, gérez les conflits sans remettre les relations en question, et vous avez confiance en l’autre, même en cas d’absence temporaire.
2. Attachement anxieux (ou ambivalent)
La question centrale est souvent : suis-je assez bien ? L’autre va-t-il rester ? Ce style se développe chez les enfants dont la figure parentale était imprévisible : parfois présente et rassurante, parfois absente ou distante.
Dans une relation, vous êtes fort braqué sur l’autre. Si quelque chose ne va pas, vous vous en rendez vite compte et avez souvent besoin d’être rassuré pour vous sentir en sécurité. La distance ou le silence peuvent facilement être vécus comme un rejet.
3. Style d'attachement évitant
Vous avez appris à vous débrouiller seul, et vous voyez la proximité plutôt comme un obstacle qu'un levier. L'on peut supposer que pendant votre enfance, votre figure parentale était distante, peu disponible émotionnellement ou peu réceptive à vos besoins.
Dans les relations, vous avez tendance à vous replier sur vous-même quand les émotions deviennent intenses. Vous accordez beaucoup d’importance à votre autonomie et avez du mal à vous montrer vulnérable. Non pas par manque d’envie de nouer des rapports, mais parce que vous percevez inconsciemment l’intimité comme une menace.
4. Attachement désorganisé (ou désorienté)
Vous ressentez à la fois le besoin de proximité… et la peur de celle-ci. Ce style apparaît souvent lorsque la figure parentale était à la fois une source de réconfort et de peur.
Les relations peuvent alors sembler chaotiques : avec des hauts et des bas, des réactions difficiles à anticiper et des émotions intenses parfois difficiles à cerner. Ce style, souvent lié à des expériences précoces difficiles, nécessite généralement un accompagnement professionnel pour en comprendre l'origine.
Et vous, quel style vous anime ?
La plupart des personnes ne se reconnaissent pas totalement dans un seul style — et c’est normal. L'attachement n'est pas une catégorie, mais un spectre. Pour mieux comprendre la dynamique qui vous anime, observez objectivement vos réactions plutôt que de réfléchir à la manière dont vous voudriez réagir : que ressentez-vous quand l’autre prend de la distance ? Ou en cas de conflit ? Ou quand quelqu’un se rapproche vraiment ?
Comment votre style d’attachement influence-t-il vos relations ?
Votre style d’attachement influence vos besoins, ce qui vous pose des difficultés lorsque votre relation est sous pression. Ainsi, une personne anxieuse cherchera souvent à être rassurée, tandis qu’une personne évitante aura tendance à se replier sur elle-même. Cette dynamique peut s'amplifier et créer des situations frustrantes pour les deux partenaires.
Il ne s’agit pas de défauts de caractère, mais de réflexes appris. Et ces réflexes, vous pouvez apprendre à les reconnaître.
Votre style d’attachement peut-il changer ?
Oui. Les styles d’attachement sont des dynamiques acquises — et ils peuvent évoluer. Une relation sûre, une amitié solide ou un accompagnement par un psychologue peuvent aider à développer ce que l’on appelle un "attachement sécure acquis" : une manière plus sûre de nouer des relations, même si vous n'avez pas appris à le faire durant votre enfance.
Cela demande du temps et de l'introspection. Mais tout commence par une prise de conscience.
Comment Doktr peut-il vous aider ?
Vous souhaitez mieux comprendre comment votre style d’attachement influence vos relations ? Grâce à l'app Doktr, vous pouvez rapidement consulter un psychologue en ligne. Ensemble, vous identifiez les dynamiques qui vous animent et travaillez à développer des relations plus sûres et équilibrées.
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