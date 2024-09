8 mythes courants sur les troubles de l’érection

1. Les troubles de l’érection ne concernent que les hommes de plus de 70 ans

Les troubles de l'érection sont plus fréquents avec l'âge, mais ils peuvent survenir à tout âge. Ils touchent environ la moitié des hommes âgés de 40 à 70 ans.

2. La difficulté à avoir une érection est un phénomène naturel lié au vieillissement

Il est vrai que certaines fonctions changent avec l'âge. Par exemple, l'érection peut prendre plus de temps, nécessiter une stimulation plus directe et ne pas être aussi rigide que lorsque vous étiez plus jeune. Certains hommes peuvent trouver que leurs orgasmes sont moins intenses et qu'il leur faut plus de temps pour retrouver une érection après un orgasme. Il est naturel que le corps change avec l'âge, mais avoir constamment des difficultés à obtenir ou à maintenir une érection n'est pas un aspect naturel du vieillissement.

3. Les troubles de l'érection sont gênants, mais pas dangereux

Les troubles de l'érection qui apparaissent progressivement peuvent être un signe précoce de risque d'autres maladies graves, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou les accidents vasculaires cérébraux. Pour avoir une érection, il faut que les vaisseaux sanguins soient sains.

Un homme souffrant de problèmes cardiovasculaires naissants peut souvent souffrir de troubles de l'érection bien avant de développer des symptômes cardiaques. En effet, les vaisseaux sanguins du pénis sont plus petits que ceux du cœur, ce qui explique pourquoi les problèmes peuvent apparaître plus tôt. Par conséquent, si vous avez des problèmes d'érection, il est conseillé de faire un dépistage de l'hypertension artérielle, de l'hyperglycémie, des maladies cardiaques et du diabète.

4. La dysfonction érectile est due à un problème avec votre pénis

L'érection est une interaction complexe entre le cerveau, les vaisseaux sanguins et le système nerveux. En outre, des niveaux adéquats d'hormones sont nécessaires. Par conséquent, il y a toute une série d'éléments qui peuvent être à l'origine de ce problème et qui n'ont rien à voir avec le pénis lui-même.

5. Vos troubles de l’érection proviennent d’un manque d’attirance pour votre partenaire

Si vous aimez votre partenaire et que vous aimez l'embrasser et le/la caresser, les problèmes d'érection ont très probablement d'autres causes.

6. Les difficultés ne sont que dans votre tête

Les problèmes d'érection peuvent avoir des causes mentales ou physiques, ou être une combinaison des deux. Si vous savez que vous avez généralement une érection facile, par exemple lorsque vous vous masturbez, cela est souvent dû à des facteurs psychologiques. Un problème d’érection peut être causé par le stress, la fatigue, l'anxiété ou la nervosité en raison d’expériences négatives antérieures. Les problèmes d'érection qui apparaissent progressivement au fil du temps ont souvent des causes physiques, les problèmes vasculaires étant une raison très courante.

7. Il est préférable de ne pas en parler, cela ne ferait qu'empirer les choses

Si vos problèmes d'érection persistent, il est conseillé de consulter un médecin. Si vous êtes en couple, il est bon de parler de vos problèmes à votre partenaire. Cela ne rend pas les choses plus difficiles, au contraire. Il est même préférable d’éviter de garder ses pensées et ses inquiétudes pour soi. Votre partenaire pourrait penser que vous ne ressentez plus la même attirance, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité et finir par vous éloigner l'un de l'autre.

8. Les médicaments sont le seul moyen de traiter les problèmes d’érections

Il existe plusieurs façons de traiter la dysfonction érectile, en fonction de la cause sous-jacente. Il est vrai que les médicaments sont une bonne option pour certaines personnes, tandis que d'autres peuvent bénéficier de simples aides mécaniques ou d'une thérapie par la parole. Pour un plus petit nombre, la chirurgie peut être la meilleure option.

