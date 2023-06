Partenaires depuis 2022

Depuis 2022, la CM et Doktr collaborent pour construire l'avenir des soins de santé et fournir des soins de haute qualité aux patients. Ils créent ainsi un modèle de soins hybride donnant à tous les patients l'accès à des soins de qualité, tout en tenant compte des besoins et des souhaits des médecins et des prestataires de soins.

Doktr dans l'app Mijn CM

Doktr est une solution de téléconsultation complète qui mise avant tout sur la convivialité, à la fois pour le médecin et pour le patient. Cette convivialité lui vaut de récolter un taux de satisfaction de 93% parmi plus de 90.000 utilisateurs enregistrés.

L'app Doktr intégrée permet aux membres de la CM d'obtenir une aide médicale rapide sans rendez-vous, de chez eux ou partout ailleurs. Après s'être connecté avec itsme® à l'interface conviviale de Doktr, l'utilisateur peut entrer en contact vidéo avec son médecin traitant ou un médecin disponible en Belgique en l'espace de quelques minutes. Une fois la consultation terminée, celle-ci reste disponible pendant 24 heures. L'utilisateur ou le médecin peuvent ainsi rouvrir la conversation et poser éventuellement des questions supplémentaires.

Où nous trouver ?

Vous êtes membre de la CM ? Pour trouver l'app Doktr dans l'application Mijn CM, rendez-vous sur la page d'accueil et sélectionnez la tuile "Appel vidéo". Vous y trouverez l'app Doktr qui vous permet de consulter votre médecin traitant ou un médecin disponible dans le réseau Doktr. Que vous soyez membre de la CM ou non, vous pouvez également télécharger l'app Doktr dans l'App Store ou le Play Store. C'est la garantie d'avoir toujours un médecin sous la main !