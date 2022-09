Les vidéoconférences avec la famille, les amis, les collègues ou même notre banquier sont devenues une habitude pour beaucoup et dans différents contextes. Le COVID-19 a largement contribué à renforcer ce type d’échange. Aujourd'hui, les consultations médicales à distance semblent faire partie intégrante des soins de santé.

L'importance d'une relation médecin-patient saine ne peut être surestimée. Non seulement une relation saine est agréable (tant pour le patient que pour vous, le médecin), mais un bon contact avec le patient peut également renforcer l'impact de l'"intervention médicale". Tout comme une mauvaise relation médecin-patient peut nuire à l'effet de l'intervention.

Effet indirect de la téléconsultation

L'influence de la relation médecin-patient a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. L'effet est essentiellement indirect. Par exemple, un patient qui a une grande confiance en vous sera souvent plus tenté de suivre le traitement avec attention, à partager avec vous des informations médicales importantes (ce qui vous permettra de poser un diagnostic plus précis) et à travailler sur la prévention.

Une étude mondiale réalisée par l'agence d'études de marché Ipsos(PDF, 787 KB) en 2021 a montré que le "médecin" est la profession dans laquelle les gens ont en moyenne le plus confiance. Le fait que la plupart des patients aient une grande confiance envers (leurs) les médecins est donc une bonne nouvelle. En Belgique aussi, le mot "médecin" vient en premier, avant les scientifiques et les enseignants.

Avec le développement rapide de la téléconsultation dans le domaine des soins de santé, la question se pose désormais de savoir quel impact la "numérisation" aura sur la relation médecin-patient. La téléconsultation pose de nouveaux défis au secteur des soins de santé, elle offre en même temps de nouvelles possibilités.

Comme toute relation, une bonne relation médecin-patient repose sur le respect et la confiance mutuels. Il en va de même pour la téléconsultation

Une chose, cependant, reste inchangée comme toute relation, une bonne relation médecin-patient repose sur le respect et la confiance mutuels. Il en va de même pour la téléconsultation. Par exemple, le fait que vous soyez désormais disponible sous forme numérique en tant que médecin généraliste ne signifie pas que les patients peuvent l'utiliser à tout bout de champ. Vous pouvez en discuter avec vos patients, afin de trouver ensemble un équilibre sain.

En tant que médecin, vous conservez évidemment le droit de diriger un patient vers un collègue, tout comme les patients restent libres de choisir leur prestataire de soins à tout moment.