Doktr lance la collaboration avec des fournisseurs de système d'agendas

8 décembre 2022

Pour permettre aux médecins généralistes et aux cabinets médicaux d'organiser encore plus facilement leurs consultations vidéo avec leurs patients, Doktr entame des collaborations avec plusieurs fournisseurs de systèmes de rendez-vous en Belgique. De quoi permettre à un médecin ou à un cabinet médical d'effectuer facilement, et sans changer de fournisseur de système d'agendas, des consultations vidéo via Doktr dans le cadre des activités quotidiennes du cabinet, en marge des consultations classiques.