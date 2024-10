Comment faire face à une allergie aux pollens ?

20 juin 2024

En étant préparé, vous avez plus de chances de préserver votre énergie pendant la saison des pollens. L'un des conseils pour mieux gérer les désagréments d’une allergie aux pollens est de faire un grand ménage de printemps et de ranger les objets inutiles, afin de maximiser la propreté de votre maison lorsque les niveaux de pollen sont les plus élevés. Voici quelques autres conseils pour vous préparer à faire face à la saison des pollens.