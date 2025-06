23 mai 2024 Comment choisir la meilleure crème solaire ?

Le SPF (facteur de protection solaire) d'une crème solaire ne permet pas de juger de la protection offerte contre les rayons UVA. Ces derniers pénètrent plus profondément dans la peau, augmentant le risque de cancer et de vieillissement prématuré. Vous devez donc choisir des produits qui vous protègent à la fois des UVB et des UVA. Découvrez ici comment choisir la bonne crème solaire pour une protection optimale de votre peau. Vérification médicale par un médecin généraliste