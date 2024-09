Ontdek of je huisarts aanwezig is op het platform door te klikken op de categorie ‘Mijn vaste huisarts spreken’ en de achternaam van je huisarts in te geven in het zoekveld. Wij zullen dan controleren of je huisarts al werkt met het Doktr-platform. Als dit het geval is, zal het support team van Doktr eerst nagaan of je huisarts beschikbaar is en, zo ja, zullen zij jou in contact brengen met hem/haar.