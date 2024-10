Als psycholoog op het Doktr-platform stel je jezelf een paar uur per week beschikbaar voor patiënten die mentale ondersteuning wensen via video. De patiënten maken op voorhand een afspraak en jij brengt op het moment van de afspraak het gesprek via video tot stand.

Laat voor meer informatie je gegevens achter op de pagina 'Voor psychologen' of stuur een e-mail naar info@doktr.be.