Allereerst ben je een huisarts met een Belgisch RIZIV-nummer. Voor een vlot verloop van de videoconsultaties is het daarnaast nodig dat je beschikt over:



· Een EMD-systeem



· Een stabiele internetverbinding



· Een microfoon of headset (vaak al aanwezig in je laptop of vaste computer)



· Een camera (vaak al aanwezig in je laptop of vaste computer)



· Twee beeldschermen, één voor je EMD en één voor de videoconsultatie