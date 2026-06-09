Waarom je hartslag 5x per week omhoog moet
9 juni 2026
Heb je vijf keer per week een half uur beweging met een hoge hartslag? Dat is het basisniveau dat wordt aanbevolen om gezond te blijven. Voor het beste gezondheidseffect moet je langer sporten, twee keer per week krachttraining toevoegen en graag ook wat balans. Hier vind je tips om meer beweging in je dagelijks leven te krijgen.
Als het mogelijk zou zijn om lichaamsbeweging in een medicament te verpakken, zou dat waarschijnlijk de meest succesvolle behandeling ter wereld zijn. Regelmatig bewegen waardoor je hartslag omhooggaat, vermindert het risico op veel ziektes. Bovendien zou het een remedie zijn tegen vroegtijdige veroudering en vroegtijdig overlijden. Toch is het voor de meesten van ons zo moeilijk om dit in het dagelijks leven te realiseren.
Van geen sport naar een beetje levert het meeste voordeel op
Een beetje sporten is beter dan helemaal geen beweging, wordt vaak gezegd. Dat klopt. Het is zelfs zo dat het grootste gezondheidsvoordeel wordt behaald door mensen die van helemaal geen beweging naar een beetje sporten gaan. Het gaat er niet om dat je vanaf het begin perfect aan de doelstellingen voldoet. Stap voor stap, beetje bij beetje, kom je al een heel eind. Er zijn talloze pakkende uitspraken over hetzelfde thema, zoals ‘alle beweging telt’, ‘de beste sport is degene die je daadwerkelijk doet’, enzovoort. Ze kloppen allemaal.
5 tips om te beginnen met sporten
Mensen kiezen vaak spontaan voor wat vertrouwd aanvoelt, en veel van ons zijn van nature geneigd om comfort op te zoeken. Daardoor kan het soms een uitdaging zijn om te starten met bewegen en er een vaste gewoonte van te maken. Hieronder vind je enkele manieren om ermee te beginnen
- Maak een afspraak. Het is vaak gemakkelijker om te gaan sporten als je een afspraak hebt gemaakt, bijvoorbeeld voor een les of met een instructeur. Samen met je partner of een vriend(in) sporten kan ook helpen.
- Maak van je verplaatsingen een beweegmoment. Wandel of fiets een deel van je reisweg, en combineer het met een ‘walk & talk’: voer werkbesprekingen al wandelend of bel een vriend(in) tijdens je wandeling.
- Stel een doel. Besluit om een bepaald aantal keren per week te sporten. Bedenk welke dagen geschikt zijn om te bewegen, ga er niet vanuit dat het vanzelf wel lukt. Ga niet te hard van stapel, maar zorg ervoor dat je gewoon iets doet. Dan voelt het de volgende keer makkelijker om door te zetten.
- Sport terwijl je naar je favoriete serie kijkt. Een makkelijke manier om te sporten is door naar een audioboek te luisteren of een film op je mobiel te kijken terwijl je op de hometrainer zit, op de loopband loopt of op de crosstrainer beweegt.
- Beloon jezelf. Bedenk een leuke beloning die je krijgt als je gesport hebt.
Hoe kan Doktr je helpen?
Als je pijn of andere lichamelijke klachten hebt die je verhinderen om te sporten, kan een huisarts via Doktr je helpen. Je kan tips krijgen voor trainingen die voor jou werken. Zo krijg je direct professioneel advies, persoonlijke tips en begeleiding om bewuste keuzes te maken voor je welzijn.
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