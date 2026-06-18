Vijf jaar hybride zorg: wat de markt heeft geleerd en waar Doktr naartoe bouwt

Van videoconsultatie naar bredere, ingebedde zorgtoegang

Wat begon als een videoconsultatieplatform voor huisartsen, evolueerde de afgelopen vijf jaar naar een breder zorgaanbod. Vandaag biedt Doktr naast huisartsen ook zelfzorg, psychologische ondersteuning en begeleiding zoals terug-naar-werkcoördinatie. Digitale zorg draait vandaag minder om één los videoconsult en meer om mensen snel naar de juiste zorg te begeleiden.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van Doktr is de samenwerking met verschillende Belgische partners. Na de lancering door Proximus in 2021 sloten CM en Solidaris zich aan, en in 2025 werd het aandeelhouderschap versterkt met AG. Daarmee groeide Doktr uit met een gedeelde ambitie: het uitbouwen van een hybride zorgmodel waarin digitale en fysieke zorg elkaar versterken. Hybride zorg krijgt pas echt impact wanneer ze ingebed raakt in bestaande omgevingen, trajecten en vertrouwensrelaties.

Vijf inzichten uit vijf jaar praktijkervaring

1.De druk op het zorgsysteem is verder toegenomen

Vijf jaar later is het probleem niet kleiner geworden, maar groter. In sommige regio’s vinden patiënten moeilijk nog een huisarts en staat de vrije keuze van arts onder druk. Naar schatting zouden één op de twee huisartsenpraktijken vandaag een patiëntenstop of -beperking. Al verschilt dat sterk per regio: waar het in sommige gebieden nauwelijks voorkomt, is het elders bijna de norm.(1) Ook structureel blijft de druk hoog. Hoewel het aandeel huisartsen in opleiding is gestegen tot 17%, tegenover 6% in 2013, volstaat dat volgens experts nog altijd niet om tegen 2030 de uitstroom op te vangen van artsen die met pensioen gaan. Vandaag is ongeveer 30% van de huisartsen ouder dan 65 jaar.(2) Ook in de mentale zorg blijft de druk hoog: in 2023 moest bijna 40% van de hulpzoekers gemiddeld drie maanden wachten voor een behandeling kon starten, en voor ongeveer 1 op de 10 liep die wachttijd zelfs op tot meer dan zes maanden.(3) Dat maakt de nood aan laagdrempelige, goed ingebedde en schaalbare zorgtoegang vandaag alleen maar urgenter. De kernuitdaging waarvoor Doktr werd opgericht, is dus niet verdwenen, maar nog scherper geworden.

2. Digitale zorg vraagt meer dan technologie

Digitale zorg schaalt niet alleen door technologie, maar door het juiste model eromheen. Het vraagt ook duidelijke kaders rond terugbetaling, samenwerking, distributie en gebruik. Overheden, zorgorganisaties, verzekeraars en andere partners spelen daarin een cruciale rol: zij bepalen mee of digitale zorg ingebed raakt in bestaande processen, zorgtrajecten en financieringsmodellen. Duurzame hybride zorg vraagt dus niet alleen een goed platform, maar ook een context waarin gebruik, organisatie en vergoeding goed op elkaar aansluiten.

3.Zorguitdagingen reiken verder dan de zorgsector

Beperkte toegang tot zorg laat zich niet alleen voelen in de consultatieruimte. Ze raakt ook werkgevers, verzekeraars en bredere welzijnscontexten, zeker in een context waarin het aantal langdurig zieken stijgt. Daardoor wordt hybride zorg relevanter in meerdere ecosystemen: als toegangspunt, als laagdrempelige eerste stap en als onderdeel van bredere welzijns- en zorgstrategieën.

4.Vertrouwen vraagt kwaliteit, veiligheid en relevantie

In zorg is vertrouwen een basisvoorwaarde voor gebruik. Het groeit wanneer digitale zorg veilig, kwaliteitsvol en relevant is in een reële zorgcontext. Het opbouwen van dat vertrouwen vraagt tijd en consequentie. Bij Doktr zien we dat vertrouwen groeit zodra patiënten en zorgverleners digitale zorg echt ervaren. Worden patiënten op het juiste moment begeleid én is er tussenkomst, dan stijgt het gebruik merkbaar. Vandaag vertaalt zich dat bij Doktr in meer dan 450.000 downloads en 97% patiënttevredenheid.

5.Integratie bepaalt de impact

De belangrijkste les is misschien dat digitale zorg pas echte meerwaarde creëert wanneer ze niet naast het systeem staat, maar erin ingebed raakt. Voor gebruikers betekent dat toegang via vertrouwde omgevingen; voor partners en zorgverleners betekent de aansluiting op processen en zorgpaden. De volgende fase zal daarom niet gewonnen worden door losse tools, maar door oplossingen die integratie waarmaken. Tegelijk vraagt die integratie tijd waardoor de transitie naar hybride zorg vandaag vaak traag verloopt.

Hoe Doktr daarop voortbouwt: de volgende fase van hybride zorg

De volgende fase voor Doktr vertrekt van wat de markt in de praktijk heeft laten zien. Als hybride zorg wil opschalen, dan moet toegang laagdrempeliger worden, beter ingebed raken en relevanter worden in de context waarin mensen zorg zoeken. Vanuit die logica staan vier prioriteiten centraal:

Meer ingebedde toegang via partneromgevingen , zodat zorg beschikbaar wordt in apps en platformen die gebruikers vandaag al vertrouwen en gebruiken

, zodat zorg beschikbaar wordt in apps en platformen die gebruikers vandaag al vertrouwen en gebruiken Lagere drempels naar zorg via nieuwe vormen van digitale ondersteuning , zoals hulp bij het inschatten van klachten en een chatfunctie om sneller richting en advies te bieden

, zoals hulp bij het inschatten van klachten en een chatfunctie om sneller richting en advies te bieden Toegang die beter aansluit op reële gebruikscontexten , met naast de mobiele app ook een desktopervaring voor situaties waarin mobiele toegang niet de meest logische route is

, met naast de mobiele app ook een desktopervaring voor situaties waarin mobiele toegang niet de meest logische route is Een bredere hybride toegangspoort tot zorg, waarbij gebruikers niet alleen bij huisartsen en psychologen terechtkunnen, maar geleidelijk ook makkelijker worden begeleid naar andere zorgverleners en specialisten volgens hun noden

Van consultatieplatform naar zorgnavigatieplatform: Samen tonen die keuzes waar Doktr naartoe bouwt: naar een meer geïntegreerde, contextbewuste en laagdrempelige toegang tot zorg in België. Waar de eerste fase aantoonde dat digitale consultatie een plaats heeft, gaat de volgende fase over het slimmer organiseren van toegang binnen de ecosystemen waarin mensen al leven en werken.

Bronnen:

(1) Schillewaert, N. (2023, 17 april). Steeds meer Belgische huisartsen voeren (gedeeltelijke) patiëntenstop in door toegenomen werkdruk. VRT NWS. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/17/bijna-een-vijfde-van-de-belgische-huisartsen-heeft-patientenstop/

(2) Medisquare. (z.d.). Een derde van de Belgische huisartsen is ouder dan 65. https://medisquare.be/nl/een-derde-van-de-belgische-huisartsen-is-ouder-dan-65-2

(3) Zorgnet-Icuro. (2024, 18 maart). Hoe gaat het écht met de psychische gezondheid in Vlaanderen? https://www.zorgneticuro.be/artikel/hoe-gaat-het-echt-met-de-psychische-gezondheid-vlaanderen