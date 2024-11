Omgaan met stress - tips voor stressvolle periodes

Stress is misschien niet per se gezond, maar het is ook niet gevaarlijk - zolang je daarna maar herstelt. Ons lichaam kan het tempo opvoeren wanneer dat nodig is, maar het is niet gemaakt om constant onder druk te staan.

Zeven tips om met kerststress om te gaan

Om goed met stress om te gaan, kun je een aantal handige trucs toepassen. Het belangrijkste is om momenten van rust in te bouwen, zodat je lichaam kan herstellen. Hier zijn enkele tips:

Kies wat echt belangrijk is. Als je gestrest bent, is het moeilijker om prioriteiten te stellen en helder te denken. Daardoor ben je geneigd om het tempo op alle fronten op te voeren en in alles wat te overdrijven. Ga zitten, maak een lijst van alle dingen die je stress bezorgen en waarvan je denkt dat ze gedaan moeten worden. Kies wat echt belangrijk is en laat de rest los.

Doe één ding tegelijk. Tijdens stressvolle periodes is het gemakkelijk om inefficiënt te worden. Richt je op één taak tegelijk, neem pauzes, streep dingen van je lijst en wees tevreden met wat je hebt bereikt.

Laat op tijd los. Als je merkt dat je te veel hooi op je vork hebt genomen, laat het dan op tijd weten. Zo kan de persoon in kwestie een alternatief vinden. Stel bijvoorbeeld een deadline uit tot na de kerstvakantie, vraag hulp of zeg een activiteit af waarvoor je geen tijd hebt.

Vereenvoudig waar je kunt. Vraag jezelf af of het eenvoudiger kan. Sla bijvoorbeeld kerstkaarten over, koop kerstkoekjes in plaats van ze zelf te bakken of bestel je kerstdiner online.

Verlaag je ambities. Het hoeft niet perfect te zijn. Goed genoeg is ook goed.

Beweeg elke dag. Zorg elke dag voor wat lichaamsbeweging. Plan het in, want het gaat niet vanzelf, tenzij je al een goede routine hebt. Het hoeft niets bijzonders te zijn: met een rit met de fiets naar het werk of een wandeling tijdens de lunchpauze kom je al een heel eind. Lichamelijke activiteit is een effectieve manier om het niveau van de stresshormonen in je lichaam te verlagen.

Geef prioriteit aan slaap. Zorg dat je voldoende slaapt, ook in stressvolle periodes. Bepaal 's avonds een tijdstip waarop je tot rust komt. Je kunt stress veel beter aan als je goed slaapt.

Doe de dingen rustig aan. Het is verleidelijk om alles snel te doen als je gestrest bent, maar probeer een rustig tempo aan te houden. Neem bijvoorbeeld een echte lunchpauze en eet langzaam. Ren de trap niet op en af, maar wandel in een rustig tempo. Voer dagelijkse taken zoals de vaatwasser uitladen of de was ophangen rustig uit.

Wanneer hulp zoeken?

Soms kan stress te ver gaan en is professionele hulp nodig. Wacht dan niet te lang. De meeste mensen minimaliseren hun stressklachten en zoeken te laat hulp. Hoe ernstiger de symptomen, hoe langer de weg naar herstel. Herken je een van de volgende symptomen? Zoek dan hulp.

Stemmingswisselingen, zoals prikkelbaarheid of huilbuien

Stoppen met dingen waarbij je je goed voelt, zoals sporten of sociale contacten

Ongezond eten, te veel of te weinig eten

Je depressief of waardeloos voelen

Dingen die je normaal leuk vindt, voelen nu zwaar en veeleisend

Slaapproblemen, zoals moeilijk inslapen of vroeg wakker worden en piekeren

Geheugenproblemen, zoals codes vergeten of belangrijke vergaderingen missen

Moeite met concentreren, structuur aanbrengen en prioriteiten stellen

Hoe kan Doktr je helpen?

Via de Doktr-app spreek je snel via video met een erkende huisarts of psycholoog. De huisarts kan je helpen je symptomen te beoordelen en je gepast advies geven. De psycholoog kan je technieken aanleren om stress te beheersen en te verminderen.

