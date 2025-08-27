Stoppen met de pil: hoe werkt het?
27 augustus 2025
Beginnen met de pil is makkelijk, maar hoe is het eigenlijk om te stoppen met de pil? Wanneer word je weer ongesteld? Komt het vaak voor dat je acne of andere bijwerkingen krijgt na het slikken van de pil? Verloskundige Maria Björnesjö beantwoordt vragen over wat er in het lichaam gebeurt als je stopt met de pil.
Wanneer komt mijn menstruatie terug als ik stop met de pil?
Hoe snel je menstruatie terugkomt als je stopt met de pil hangt van persoon tot persoon af. De meeste vrouwen worden meteen weer ongesteld en ze komt elke maand regelmatig terug. Bij anderen kan het iets langer duren, maar de meeste vrouwen worden binnen één tot twee maanden weer ongesteld.
Komt het vaak voor dat je acne krijgt na het stoppen met de pil?
De pil kan personen met acne helpen omdat het androgenen (mannelijke geslachtshormonen) vermindert, wat op zijn beurt de talgproductie vermindert. Als je stopt met de pil, kan de talgproductie weer toenemen omdat androgenen toenemen. Dit kan leiden tot meer problemen met acne.
De problemen kunnen een paar maanden aanhouden en dan geleidelijk beter worden, omdat het lichaam tijd nodig heeft om de natuurlijke hormonale balans te herstellen.
Komen bijwerkingen vaak voor na het stoppen met de pil?
Je krijgt je natuurlijke menstruatie en eisprong terug. Wie de pil gebruikt, heeft vaak minder hevige bloedingen of is bloedingsvrij. Als je stopt met de pil, wordt je menstruatie vaak weer zoals voorheen. Als je in het verleden last hebt gehad van menstruatiepijn en krampen, komt dit meestal ook terug. Je kunt ook meer vaginale afscheiding hebben, wat normaal is.
Hoe lang ben ik beschermd tegen zwangerschap als ik stop met de pil?
De bescherming is er niet meer. Zodra je stopt met de pil heb je een andere vorm van bescherming nodig als je niet zwanger wilt worden.
Zijn er speciale overwegingen als ik stop met de pil?
Het belangrijkste is dat je een condoom gebruikt of een andere vorm van anticonceptie als je niet zwanger wilt worden. Voor de rest kun je gewoon je normale leven leiden en zal je regelmatige menstruatiecyclus weer beginnen.
Hoe kan Doktr je helpen?
Via de Doktr-app spreek je snel met een erkende huisarts via video, zonder afspraak. De huisarts kan je helpen met advies over anticonceptie.
