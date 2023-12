Sinds de lancering in 2021 hebben al 105.000 Belgen zich geregistreerd op de Doktr-app om makkelijk een huisarts te kunnen contacteren via hun smartphone. Maar er is meer! Vanaf januari 2024 biedt Doktr ook online raadplegingen met erkende psychologen aan. Samen met Solidaris Wallonië maken ze zo ook mentale zorg toegankelijker én betaalbaarder . Elk mentaal probleem zal bespreekbaar zijn in een eenvoudig, veilig en digitaal proces.

Betere toegang bieden tot mentale zorg

Bijna één op de zes volwassen Belgen kampt vandaag met de symptomen van een depressie. (1) Net geen één op vijf met die van een angststoornis. Met 26% vertonen jongeren van 18 tot 29 jaar het meest symptomen van een depressie volgens de studie van Sciensano. In Wallonië ligt het gemiddelde het hoogst met 21,5%.

Toch gaan we niet gemakkelijk naar de psycholoog. Een recente studie van KU Leuven toont aan dat 70% van de 16- tot 24-jarigen zelfs geen hulp zoeken. (2) En degenen die dat wel doen, stuiten op lange wachttijden – soms van wel 6 maanden of meer (3) – of op financiële obstakels.

Snel een erkende psycholoog raadplegen via je smartphone

Dit moet veranderen! Daarom bundelen Doktr en Solidaris Wallonië hun krachten. Dankzij de Doktr-app kunnen gebruikers eenvoudig een erkende klinisch psycholoog vinden en raadplegen. Via videogesprek kunnen alle mentale problemen worden besproken, van depressie en angst tot het omgaan met trauma’s of verlies en burn-out.

Hoe werkt het? Na de veilige registratie met itsme®, beantwoorden gebruikers een korte reeks online vragen. Terwijl ze hun keuzevrijheid behouden, worden ze vervolgens in contact gebracht met een beschikbare psycholoog. Het eerste gesprek kan dan meteen plaatsvinden. Ook het inplannen van vervolgsessies is eenvoudig.

De lancering zal geleidelijk verlopen. Vanaf begin januari 2024 zal een netwerk van erkende Franstalige psychologen elke werkdag beschikbaar zijn. Na evaluatie kan de uitbreiding naar Nederlandstalige psychologen volgen.

Tussenkomst onmiddellijk in mindering

Doktr en Solidaris Wallonië werken ook samen om de financiële obstakels te verminderen. Zo ligt het tarief vast voor alle consultaties met een psycholoog via Doktr. Solidaris Wallonië kondigt bovendien aan dat zij hun voordeel mentale zorg nog zullen verbeteren. Dit voordeel zal onmiddellijk verrekend worden in de Doktr-app bij het afrekenen, zonder administratieve rompslomp.

Jan Van Wijnendaele, Managing Director van Doktr :

Een nieuwe mijlpaal voor Doktr! Samen met Solidaris Wallonië maken we eerstelijnszorg nog toegankelijker door Doktr uit te breiden naar psychologen. Of het nu gaat over een plots voorval of een zorg die zich geleidelijk heeft ontwikkeld, gebruikers hebben altijd eenvoudig toegang tot een erkende psycholoog. Dankzij de onmiddellijke tussenkomst voor leden van Solidaris Wallonië, verminderen we ook samen de financiële obstakels!

Pierre Cools, Adjunct-Algemeen Secretaris van Solidaris (UNMS) :

Dankzij deze samenwerking met Doktr breidt Solidaris haar aanbod uit met videoconsultaties met psychologen, een primeur voor de Waalse ziekenfondsmarkt. Dit initiatief beantwoordt aan een groeiende vraag, vooral van een jonger publiek. Door deze optie toe te voegen aan onze klassieke aanvullende verzekeringen, versterken we onze toewijding om de toegang tot psychologische consultaties te vergemakkelijken en tonen we ons aanpassingsvermogen aan de veranderende behoeften van onze leden.

Over Doktr

Doktr is een innovatieve, digitale dienstverlener in de gezondheidszorg en maakt videoconsultaties tussen gebruikers en erkende Belgische huisartsen en psychologen mogelijk. Het toegankelijke videoconsultatieplatform werd midden 2021 door Proximus gelanceerd en onderscheidt zich door het enorme gebruiksgemak en veiligheid voor zowel de zorgverlener als de patiënt, met een patiënttevredenheid van 93%. Inmiddels telt de app meer dan 330.000 downloads en 105.000 geregistreerde gebruikers.

Over Solidaris Wallonië

Met meer dan een miljoen leden is Solidaris de grootste mutualiteit in Wallonië. Solidaris hecht bijzonder veel belang aan een nauw contact met haar leden met 221 contactpunten en 127 kantoren over heel Wallonië, maar ook via digitale kanalen zoals een mobiele applicatie, een virtueel loket (EMUT) en sociale media. Door samen te werken met Doktr innoveert Solidaris door een extra hulpmiddel aan te bieden om de toegang tot mentale gezondheidszorg te vergemakkelijken.

Psycholoog en interesse? Contacteer Doktr via info@doktr.be

Meer informatie? Raadpleeg de webpagina of contacteer info@doktr.be

Contact Doktr : Jan Van Wijnendaele, Managing Director | info@doktr.be



Contact Proximus : Haroun Fenaux, Press Officer | +32 476 60 03 33, press@proximus.com



Contact Solidaris : Bruno Deblander, External Communications Director | bruno.deblander@solidars.be

Sources