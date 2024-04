Veel redenen om minder suiker te eten

Grootschalig onderzoek naar de invloed van suiker

In een artikel in de British Medical Journal hebben Amerikaanse en Chinese onderzoekers alle studies verzameld die ze konden vinden over de invloed van suiker in voeding en drank op de gezondheid.

Het materiaal omvat 8.601 onderzoeken en heeft betrekking op zogenaamde vrije suikers in eten en drinken, d.w.z. toegevoegde suikers en suikers die van nature aanwezig zijn in siropen, honing, vruchtenconcentraat en vruchtensappen.

Geen voordelen, wel veel nadelen

De onderzoekers vonden geen duidelijke voordelen van de toevoeging van vrije suikers aan eten en drinken, maar wel veel nadelen, waaronder een verhoogd risico op:

Obesitas

Diabetes

Hartziekten

Jicht

Verschillende vormen van kanker

Depressie

Cariës (gaatjes)

Minder frisdrank en gezoete dranken

De onderzoekers merkten op dat veel studies op dit gebied van mindere kwaliteit zijn en dat er meer onderzoek nodig is om verbanden vast te stellen. Maar zelfs met de gegevens die vandaag beschikbaar zijn, kunnen er al enkele aanbevelingen worden gedaan:

Beperk je inname van vrije suikers (toegevoegde suikers, honing, enz.) tot minder dan 25 gram per dag, wat overeenkomt met ongeveer zes theelepels.

Beperk je inname van frisdrank en gezoete drank (waaronder sap) tot maximaal 20-35 cl per week.

Verander het consumptiepatroon van kinderen en tieners, die over het algemeen te veel suiker consumeren.

De hoeveelheid suiker die door onderzoekers wordt aanbevolen, is minder dan de hoeveelheid die wordt aanbevolen door de WHO. De WHO adviseert om niet meer dan 10% van je totale calorie-inname uit suiker te halen. Voor een gemiddelde volwassene (met een calorie-inname van 2000 kcal) komt dit overeen met minder dan 50 gram suiker per dag.

Hoe kun je minder suiker eten?

Het is uiteraard een goed idee snoep, frisdrank, zoete dranken en gebak te beperken. Maar om onder de aanbevolen hoeveelheid te komen, moet je ook naar je gewone voeding kijken, vooral naar wat je niet zelf bereidt. Hier zijn enkele voorbeelden van voedingsmiddelen die vaak onnodig veel suiker bevatten: