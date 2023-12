Wat is het mediterraan dieet?

Het mediterraan dieet bestaat eigenlijk niet. Het gaat eerder om een reeks voedingsprincipes die niet alleen goed zijn voor je hart en bloedvaten, maar je ook helpen vermageren als je overgewicht hebt. Deze principes sluiten vetten en koolhydraten niet uit. Ze leggen dus geen beperkingen op, waardoor je dit eetpatroon langer kunt volhouden.

Observatiestudies hebben ook aangetoond dat het mediterraan dieet in verband wordt gebracht met een lagere globale en cardiovasculaire sterfte, en met een lagere incidentie van de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en kanker, met name colorectale, aerodigestieve, orofaryngeale, prostaat- en borstkanker.

Deze voedingsprincipes werden eind de jaren 50 opgesteld door Ancel Keys. Daartoe voerde hij een studie uit in zeven verschillende landen.

7 tot 10 porties fruit en groenten per dag

Rijk aan enkelvoudige onverzadigde vetzuren

Arm aan verzadigde vetzuren

Een matige hoeveelheid zuivelproducten

Een kleine hoeveelheid vlees

Een matige hoeveelheid alcohol, vooral rode wijn

Dit dieet is dus hoofdzakelijk gebaseerd op grondstoffen en houdt geen beperkingen in.

Historisch gezien was dit het voedingspatroon van de herders in Kreta, die zich niet veel vlees of zuivelproducten konden veroorloven, in tegenstelling tot de Finnen. Tegenwoordig worden de mediterrane voedingsprincipes echter meer toegepast in het Noorden dan aan de Middellandse Zee.

Hoe kunnen we het integreren in ons dagelijks leven?

Het mediterraan dieet houdt weinig beperkingen in en werpt op lange termijn gegarandeerd resultaten af, waardoor het zeer aantrekkelijk is. Het is echter nodig om de voedingsprincipes ervan te begrijpen, wat niet altijd eenvoudig is. Wat zijn enkelvoudige onverzadigde vetzuren nu eigenlijk?

Enkele tips om je te helpen bij je dagelijkse voedingskeuzes:

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren zitten in olijfolie, noten, eieren, avocado en vette vis.

Verzadigde vetzuren zitten in zuivelproducten, vlees en gevogelte en in allerlei kant-en-klaarmaaltijden.

Als lunch past een Griekse salade met tomaten, komkommer, feta, olijven en olijfolie bijvoorbeeld perfect bij de principes van dit dieet.

Bruschetta's van volkorenbrood met ansjovisfilets voldoen ook aan de verschillende principes en zullen beslist in de smaak vallen van het hele gezin.

Is het mediterraan dieet beter dan andere diëten?

Onderzoekers uit Israël voerden een voedingsexperiment uit waaraan een aantal personen met obesitas deelnamen. Ze werden onderverdeeld in drie groepen. Een groep volgde een vetarm dieet, een andere een koolhydraatarm dieet en de laatste het mediterraan dieet. De drie groepen werden gedurende het hele experiment begeleid door een team van diëtisten.

Na twee jaar bleek dat de gewichtstoename groter was bij de deelnemers met een vetarm en een koolhydraatarm voedingspatroon dan bij de deelnemers die het mediterraan dieet hadden gevolgd.

Wil je op lange termijn resultaten zien, dan kies je dus het best voor het mediterraan dieet, ook al val je er trager mee af dan met de twee andere diëten.

Denk eraan dat eten een plezier moet blijven en vooral niet tot frustraties mag leiden.

Met het mediterraan dieet is alles mogelijk en toegestaan ... maar met mate!