Effectieve pauzes kunnen stressproblemen voorkomen

20 april 2024 Veel redenen om minder suiker te eten

Onderzoekers in de Verenigde Staten en China hebben een grootschalig overzicht gemaakt van 8.601 onderzoeken naar de invloed van suiker op onze gezondheid. Ze concluderen dat het belangrijk is om de hoeveelheid suiker in eten en drinken te verminderen, vooral voor kinderen en jongeren. Veel mensen consumeren meer suiker dan wordt aanbevolen, wat in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op obesitas, diabetes, mentale aandoeningen en hartproblemen.