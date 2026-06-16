6 oefeningen om je rug te versterken

Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van pijn in de onderrug?

Acute rugpijn kan het gevolg zijn van een spierkramp, een verrekking of overbelasting. Een veel voorkomende oorzaak is dat je met een slechte houding hebt gewerkt, bijvoorbeeld bij het tillen van een bank, of dat je iets hebt getild met een gebogen en gedraaide rug. Je kunt ook pijn krijgen als je lang achter de computer hebt gezeten en in dezelfde houding hebt gewerkt.

Het komt ook vaak voor dat je rug niet getraind is, waardoor zwaar tillen of tillen met een gebogen houding pijn kan veroorzaken.

Er zijn ook ernstigere en ongebruikelijke oorzaken voor rugpijn. Daarom is het belangrijk om je te laten onderzoeken als de pijn na een paar weken niet verdwijnt, zodat je de onderliggende oorzaak kunt kan worden vastgesteld en je de juiste behandeling kunt krijgen.

Wanneer moet je hulp zoeken bij rugpijn?

Als je pijn hebt die na een paar dagen niet weggaat en zo heftig wordt dat het je dagelijkse leven beïnvloedt, moet je medische hulp zoeken. Hetzelfde geldt als je pijn hebt en tegelijkertijd symptomen hebt zoals koorts, gevoelloosheid of verminderde gevoeligheid in je benen of onderbuik, of als je blaas- en darmfunctie is aangetast.

Waarom wachten mensen met het zoeken van hulp voor rugpijn?

Men denkt dat het vanzelf beter wordt en in de meeste gevallen wordt rugpijn inderdaad vanzelf beter. Maar het is belangrijk om in beweging te blijven, bijvoorbeeld door korte wandelingetjes te maken. Je moet ook ongunstige houdingen vermijden, zoals te lang in dezelfde houding zitten.

Wat kan ik zelf doen om het risico op rugpijn te verminderen?

Een actief dagelijks leven en regelmatige lichaamsbeweging zijn essentieel. Voorbeelden van activiteiten die het risico verminderen zijn:

Wandelen

Nordic walking

Fitness

Krachttraining

Aquagym

Welke oefeningen versterken de rug en voorkomen pijn?

Trainen en sterk worden in de romp- en rugspieren is belangrijk om rugklachten te voorkomen.

Hier zijn enkele voorbeelden van versterkende oefeningen:

Bekkenlift: Ga op je rug liggen. Plaats je voetzolen op de grond en plaats je armen schuin naar buiten. Span je buik- en bilspieren aan. Til het bekken van de grond tot je op je schouderbladen ligt, houd 2 seconden vast en laat weer zakken. Als je de oefening uitdagender wilt maken, kan je je armen op je borst leggen of slechts één been op de grond houden tijdens de oefening. Beenval: Ga op je rug liggen met gebogen knieën en je armen naar de zijkant. Laat je benen naar de zijkant vallen en gebruik je buikspieren om ze weer omhoog te trekken terwijl je je onderrug tegen de grond drukt. Voel hoe je rug wordt ondersteund wanneer je benen van links naar rechts bewegen. Kromming: Ga op handen en knieën zitten. Buig je rug en houd deze positie 2 seconden vast. Bol vervolgens je rug en houd deze positie 2 seconden vast. Diagonaal heffen: Ga op handen en knieën zitten. Span en stabiliseer je buik en onderrug. Strek afwisselend een arm en het tegenoverliggende been totdat ze een verlengstuk van je lichaam vormen. Houd je bekken en onderrug stil tijdens de hele beweging. Herhaal met de andere arm en het andere been. Achteroverliggende beenstrekking: Ga op je rug liggen met je heupen en knieën in een hoek van 90°. Trek je navel in en druk je onderrug tegen de grond. Strek één been uit. Adem in en buig en til je been weer naar de beginpositie, strek je andere been uit. Vermijd een holle rug. Laat je been niet verder zakken dan je kunt terwijl je je onderrug op de grond houdt. Plank: Ga op je tenen en ellebogen staan en houd je rug recht. Stabiliseer je lichaam in deze houding en houd deze 20-30 seconden vast. Rust even lang uit en herhaal. Als je de oefening te zwaar vindt, kan je op je knieën gaan staan in plaats van op je tenen.

Voor wie zijn de oefeningen geschikt en wanneer zijn ze ongeschikt?

De oefeningen zijn geschikt voor de meeste mensen met lage rugklachten. Het zijn goede basisoefeningen om de stabiliteit en beweeglijkheid van de romp- en rugspieren te trainen.

De oefeningen zijn niet geschikt als de pijn tijdens het trainen erg hevig wordt. Een beetje pijn tijdens het trainen is prima als het als acceptabel wordt beschouwd. Als de pijn door de oefeningen verergert en je na verloop van tijd meer pijn krijgt, moet je stoppen met de oefeningen. Neem dan zo snel mogelijk contact op met een kinesist voor een beoordeling van de rugklachten, een diagnose en het starten van een individueel aangepaste revalidatie.

Hoelang duurt het voordat ik weer beter bent?

Dat is individueel, maar de meeste mensen merken na een paar weken verbetering. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een kinesist voor een beoordeling en diagnose.

Hoe kan Doktr je helpen?

Blijven je rugklachten aanhouden of twijfel je over de oorzaak? Via Doktr kom je snel in contact met een erkende huisarts voor advies en een eerste beoordeling. Indien nodig word je doorverwezen voor verder onderzoek of naar een kinesist, zodat je snel de juiste zorg krijgt.

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