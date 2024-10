Laat je snor staan voor Movember

Movember, wat is dat?

Movember is een campagne die elk jaar in november plaatsvindt om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en zelfmoord - drie belangrijke oorzaken van vroegtijdige dood bij mannen.

Movember ontstond in 2003 in Australië toen twee vrienden samen 30 mannen wisten te overtuigen om een maand lang hun snor te laten groeien. Ondertussen is de beweging wereldwijd bekend. Ze telt meer dan vijf miljoen deelnemers en er worden grote bedragen ingezameld voor gezondheidsprojecten voor mannen over de hele wereld.

Laat mannen praten – en voorkom zelfmoord

Movember wil onder andere zelfmoord voorkomen. Daarom is het belangrijk de moed te hebben om te spreken over wat moeilijk en zwaar is. Vrouwen hebben het vaak over moeilijkheden, terwijl mannen hun gedachten eerder voor zichzelf houden.

Sommige mannen willen hun omgeving niet tot last zijn. Anderen zijn gewoon niet gewend om dergelijke gesprekken te voeren of maken de keuze om met stress, druk en moeilijkheden om te gaan door alcohol te drinken. Het is belangrijk dat de mensen om hen heen hulp bieden en tonen dat het oké is om over moeilijkheden te praten.

5 tips om moeilijke gesprekken aan te gaan

Vraag. Durf te vragen hoe het met je dierbaren gaat. Neem geen genoegen met het antwoord dat alles in orde is als je weet dat dat niet het geval is. Toon dat je hebt gemerkt dat het niet goed lijkt te gaan en dat je echt wil weten wat er aan de hand is.

Kies het juiste moment. Denk erover na wanneer de persoon in kwestie het meest openstaat voor een gesprek. Misschien gaat dit makkelijker tijdens een wandeling of wanneer jullie samen iets aan het doen zijn.

Als je iets vraagt, let dan goed op, luister en toon begrip . Blijf luisteren zonder raad te geven of oplossingen voor te stellen. Stel vervolgvragen zodat de persoon zich verder kan openstellen.

Neem opnieuw contact op. Volg eerdere gesprekken op en blijf contact houden, zelfs als de persoon niet meteen reageert.

Volg eerdere gesprekken op en blijf contact houden, zelfs als de persoon niet meteen reageert. Zoek professionele hulp. Veel mensen, en mannen in het bijzonder, houden problemen vaak te lang voor zichzelf. Als de depressie al enkele weken aanhoudt, kun je hen aanmoedigen om professionele hulp te zoeken via een gezondheidscentrum, een psycholoog of een huisarts op onze Doktr-app.

Als een vriend of familielid zich heel slecht voelt en je vreest dat hij of zij zich van het leven zal beroven, durf dit dan te benoemen. Het is niet omdat je die vraag stelt dat iemand zelfmoord zal plegen. Integendeel, het kan een uitweg zijn uit echt donkere gedachten en de aanzet vormen om professionele hulp te zoeken.

Denk je aan zelfdoding en heb je nood aan een gesprek? Bel dan naar de Zelfmoordlijn (1813). Deze gratis hulpdienst is dag en nacht bereikbaar.

Bron: nl.movember.com