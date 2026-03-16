Meer mensen zouden glijmiddel moeten gebruiken

Wie moet glijmiddel gebruiken?

Iedereen kan glijmiddel gebruiken om meer plezier aan seks te beleven. Dat geldt ongeacht of je last hebt van een droog gevoel in je genitale gebied of niet.

Ik zou echter zeggen dat het essentieel is om glijmiddel te gebruiken tijdens en na de menopauze of als je onlangs bent bevallen of borstvoeding geeft, omdat de slijmvliezen in het onderlichaam dan vaak droger en kwetsbaarder zijn. Gebruik ook glijmiddel als je anale seks hebt of seksspeeltjes gebruikt.

Ik wil echter benadrukken hoe belangrijk het is om lust te voelen! Als die er niet is, mag die niet worden vervangen door glijmiddel om seks te hebben. Vergeet het voorspel niet, dat verhoogt de bloedtoevoer naar de onderbuik en maakt het makkelijker om een orgasme te krijgen.

Waarom denk je dat het zo weinig wordt gebruikt?

Veel mensen denken er misschien niet over na, vooral als ze het eerder niet nodig hebben gehad. Het kan ook gênant zijn om glijmiddel te kopen, maar tegenwoordig kun je het meeste online bestellen, bijvoorbeeld bij een online apotheek. Ze hebben vaak goede producten die zorgvuldig zijn getest en aangepast voor de intieme delen van het lichaam.

Wat is het verschil tussen verschillende glijmiddelen?

Er zijn drie soorten glijmiddelen en ze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.

Op waterbasis. Deze zijn van nature vochtinbrengend en zorgen voor een goede, natuurlijke glijbaarheid en zijn gemakkelijk af te wassen. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met zowel latex condooms (de meest voorkomende soort) als polyurethaan condooms en seksspeeltjes. Ze zijn over het algemeen iets goedkoper, maar drogen sneller op, waardoor je er meer van nodig hebt. Dit glijmiddel heeft de voorkeur als je het inbrengen van tampons wilt vergemakkelijken.

Op siliconenbasis. Geeft een zachter gevoel, is zuiniger dan glijmiddelen op waterbasis en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt in het bad of de douche, maar is iets duurder. Ook dit glijmiddel kan goed worden gecombineerd met condooms van latex en polyurethaan, maar sommige van deze glijmiddelen mogen niet worden gebruikt in combinatie met seksspeeltjes van siliconen, omdat dit de oppervlakte ervan kan beschadigen.

Op oliebasis. Geeft extra glijvermogen en is zuiniger dan glijmiddelen op waterbasis, maar mag niet worden gebruikt in combinatie met latex condooms omdat dit het condoom afbreekt waardoor het kapotgaat. Hetzelfde geldt voor seksspeeltjes gemaakt van latex. Het kan ook moeilijker zijn om af te wassen in vergelijking met andere glijmiddelen.

Welk glijmiddel moet ik dan kiezen?

Gezien de verschillen tussen de verschillende glijmiddelen, moet je goed nadenken als je bijvoorbeeld een condoom gebruikt. Verder is het helemaal een kwestie van voorkeur, en moet je gewoon verschillende soorten uitproberen tot je je favoriet hebt gevonden.

Krijg snel hulp in de app