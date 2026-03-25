Is het hetzelfde virus dat koortsblaasjes en genitale herpes veroorzaakt?

Nee, meestal niet. Er bestaan verschillende soorten herpesvirussen:

Herpes-simplexvirus type 1 veroorzaakt meestal koortsblaasjes rond de mond.

veroorzaakt meestal koortsblaasjes rond de mond. Herpes-simplexvirus type 2 veroorzaakt meestal genitale herpes (een soa).

Dat gezegd hebbende, kan type 1 ook de geslachtsorganen infecteren en kan type 2 zich rond de mond manifesteren.

Hoe wordt herpes overgedragen?

Herpes wordt meestal overgedragen door huid-op-huidcontact, maar kan ook worden doorgegeven via indirect contact met besmette voorwerpen. Genitale herpes wordt overgedragen via seksueel contact. Koortsblaasjes worden meestal overgedragen door kussen of contact met blaasjes en zweertjes.

Wat zijn de symptomen van herpes?

Herpes veroorzaakt een huiduitslag die verschillende stadia doorloopt:

De huid voelt geïrriteerd aan en kan tintelen, pulseren, jeuken of prikken. Er ontstaan blaasjes. De blaasjes veranderen in zweertjes met korstvorming.

Bij genitale herpes kunnen ook andere symptomen optreden, zoals pijn bij het plassen, koorts, vermoeidheid of hoofdpijn.

Zijn koortsblaasjes altijd herpes?

Het herpesvirus is een veelvoorkomende oorzaak van koortsblaasjes. Kenmerkend voor herpes is dat de huid prikt of tintelt voordat het koortsblaasje verschijnt, dat er duidelijke blaasjes ontstaan en dat de klachten vaak op dezelfde plek terugkeren. Toch zijn er ook andere oorzaken van koortsblaasjes:

Mondhoekkloven. Scheurtjes of wondjes in de mondhoeken die kunnen bloeden bij het openen van de mond. Vaak veroorzaakt door een schimmelinfectie. Komt vooral voor bij ouderen en kinderen, bijvoorbeeld door kwijlen of herhaaldelijk likken rond de mond.

Scheurtjes of wondjes in de mondhoeken die kunnen bloeden bij het openen van de mond. Vaak veroorzaakt door een schimmelinfectie. Komt vooral voor bij ouderen en kinderen, bijvoorbeeld door kwijlen of herhaaldelijk likken rond de mond. Droge of gesprongen lippen. Scheurtjes in de mondhoeken als gevolg van een droge huid en winterkou. Hierbij ontstaan geen blaasjes of tintelingen, maar het kan wel pijnlijk en onaangenaam zijn, vooral bij beweging van de mond.

Scheurtjes in de mondhoeken als gevolg van een droge huid en winterkou. Hierbij ontstaan geen blaasjes of tintelingen, maar het kan wel pijnlijk en onaangenaam zijn, vooral bij beweging van de mond. Aften. Kleine, geelwitte zweertjes die meestal in de mond voorkomen, maar soms ook op de lippen. Aften komen vaak voor in combinatie met verkoudheid.

Kan herpes worden genezen?

Herpes kan niet worden genezen, maar de symptomen kunnen wel worden behandeld. Na besmetting blijft het virus in het lichaam aanwezig en kunnen er opnieuw uitbraken optreden. De klachten zijn vaak het ergst bij de eerste uitbraak en worden bij latere uitbraken meestal milder. Je kunt anderen ook besmetten wanneer je geen zichtbare uitslag hebt.

Wanneer moet ik medische hulp zoeken bij herpes?

Herpes in de mond geneest vaak vanzelf. Je kunt ook zonder voorschrift medicijnen kopen bij de apotheek. Start hier zo snel mogelijk mee, zodat ze optimaal werken. Als je vaak koortsblaasjes hebt of als de klachten blijven terugkomen, kan een arts medicatie voorschrijven. Het is belangrijk zo snel mogelijk medische hulp te zoeken om ervoor te zorgen dat de behandeling effect heeft.

Als je eerder herpes hebt gehad en de symptomen herkent, kun je direct hulp krijgen via de Doktr-app.

en de symptomen herkent, kun je direct hulp krijgen via de Doktr-app. Als je voor het eerst genitale herpes vermoedt, moet je zo snel mogelijk medische hulp zoeken voor onderzoek en tests. Medicatie werkt het best wanneer je snel start na het begin van de symptomen.

Zoek in geval van genitale herpes zeker medische hulp bij een uitgebreide uitbraak met veel zweertjes, als er pus in de zweertjes zit, als je zwanger bent, bij symptomen die wijzen op verspreiding naar het oog of bij hevige hoofdpijn.

