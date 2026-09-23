Tips om meer te bewegen wanneer je thuiswerkt
23 september 2026
Thuiswerken heeft veel voordelen, maar het kan ook een uitdaging zijn om actief te blijven. Hoe voorkom je dat je de hele dag achter je bureau blijft zitten? Ontdek eenvoudige en effectieve manieren om meer beweging in je dagelijkse routine te integreren en je welzijn te verbeteren.
Start je dag met een wandeling
Veel mensen beginnen hun dag met een wandeling of fietstocht naar het werk. Maak van de gelegenheid gebruik om voor of na het ontbijt een stevige wandeling te maken. Zo geef je je dag meteen een actieve start.
Sta regelmatig op en maak omwegen
Onderzoek toont aan dat het effectiever is om elk uur 5 minuten te bewegen dan 30 minuten achter elkaar. Maak dus korte omweggetjes naar het toilet of de waterkraan. Ze maken echt een verschil!
Maak optimaal gebruik van je lunchpauze
Als je tijdens je lunchpauze meestal boodschappen doet, een wandeling maakt of sport, blijf dat dan vooral doen. Het is belangrijk om dagelijks minstens 30 minuten actief te zijn om je goed te voelen. Bovendien is het een uitstekende gelegenheid om wat zonlicht op te nemen, wat goed is voor de aanmaak van vitamine D.
Wissel van werkhouding
Zit je vaak de hele dag in dezelfde houding achter je computer? Probeer regelmatig van werkhouding te veranderen en maak dit een vast onderdeel van je routine. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens telefoongesprekken rechtstaan. Een in de hoogte verstelbaar bureau kan hierbij ook helpen.
5 stretchoefeningen voor achter je bureau
Heb je behoefte aan meer beweging? Probeer deze 5 korte stretchoefeningen om je dag actiever en gezonder te maken.
1. Nekstretch: laat je hoofd langzaam naar één kant zakken, zodat je oor je schouder raakt. Gebruik je hand om zachtjes wat druk uit te oefenen. Houd deze positie 10-30 seconden vast en herhaal aan de andere kant.
2. Knie naar borst: trek één been langzaam naar je borst toe, houd 10-30 seconden vast en laat het dan weer zakken. Herhaal dit een paar keer en wissel van been.
3. Vooroverbuigen: blijf zitten met je voeten naast elkaar voor je. Buig langzaam met gestrekte armen naar voren en probeer je tenen aan te raken. Houd deze positie 10-30 seconden vast en kom dan met gestrekte armen weer rechtop. Herhaal een paar keer.
4. Romp draaien: houd je voeten stevig op de grond en draai je bovenlichaam in de richting van de arm die op de rugleuning van je stoel rust. Houd deze positie 10-30 seconden vast en herhaal aan de andere kant.
5. Borst en schouders openen: sta rechtop en breng je armen achter je rug. Vouw je handen in elkaar en duw je armen omhoog terwijl je je borst naar voren duwt. Houd deze positie 10-30 seconden vast.
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