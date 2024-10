Lentezon kan meer kwaad dan zomerzon

Uv-straling in de lente: een onderschat risico

Tijdens de zomermaanden zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat de zon te fel kan stralen. Er wordt zonnebrandcrème gesmeerd en hoeden en zonnebrillen worden tevoorschijn gehaald. Wanneer in de lente de eerste warme zon verschijnt, is de situatie vaak anders.

Na een lange en donkere winter is een stralende lentezon zeer verleidelijk. En als de temperatuur nog vrij laag ligt, is de sterkte van de straling minder duidelijk. In feite kan de uv-index ook in de lente zo hoog oplopen dat je jezelf moet beschermen, vooral als je midden op de dag buiten bent.

Tussen 11 en 16 uur is bovendien het warmste moment van de dag, waardoor je ook meer kans loopt op een vroege hitteslag.

De zomerhuid is dikker en beschermt beter

Wanneer de huid wordt blootgesteld aan uv-straling, starten de processen om de huid te beschermen. Eerst en vooral neemt de hoeveelheid pigment in de huid toe, waardoor deze iets donkerder wordt en wat meer bescherming biedt. Bovendien verhoogt de uv-straling ook de productie van huidcellen, waardoor de huid wat dikker wordt. De dikkere zomerhuid vormt een betere verdediging tegen de zonnestraling die de weefsels binnendringt.

In de lente, voordat de huid de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan meer en sterkere zon, is de huid het bleekst en het dunst. Daardoor kun je gemakkelijk verbranden.

Als je in de buurt van water ligt te zonnen, worden de zonnestralen ook gereflecteerd. Dan is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn.

Sterke toename van huidkanker

Het aantal gevallen van huidkanker is in België aanzienlijk toegenomen. In 2021 alleen al kregen ongeveer 49.000 Belgen de diagnose. Als de trend zich doorzet, zal dit aantal tegen 2030 naar verwachting stijgen met 70% tot wel 81.443 gevallen per jaar.

Huidkanker is over het algemeen de snelst groeiende vorm van kanker en de reden hiervoor is ons zongedrag. Hoewel de meeste mensen het verband zien, zijn er maar weinig die zich voldoende beschermen.

Smeer jezelf dus goed in met zonnebrandcrème, draag een hoed en bescherm jezelf tegen de lentezon. Zo blijf je stralend en gezond, zonder de nadelige gevolgen van te veel zon!