7 mythes over acne: waar of niet waar?

Mythe 1: Acne wordt veroorzaakt door slechte hygiëne

Niet waar. Acne ontstaat niet door slechte hygiëne en je kunt het ook niet wegwassen. Te vaak wassen kan het probleem zelfs verergeren doordat de huid uitdroogt, waardoor de puistjes erger kunnen worden.

Mythe 2: Acne is erfelijk

Waar. Dit kan inderdaad zo zijn. Studies tonen aan dat als je ouders of broers en zussen acne hebben gehad, de kans groter is dat jij het ook krijgt. Het is dus waarschijnlijk genetisch bepaald.

Mythe 3: Acne kan besmettelijk zijn

Niet waar. Acne wordt veroorzaakt door hormonen die ervoor zorgen dat de talgklieren van de huid te veel olie produceren. Het is dus niet besmettelijk. Acne is echter vaak erfelijk, dus als je ouders veel puistjes hadden, is de kans groter dat jij er ook krijgt.

Mythe 4: Je kunt geen acne krijgen als je een droge huid hebt

Niet waar. Acne kan ook ontstaan op een droge huid. Het huidtype kan wel invloed hebben op hoe acne zich ontwikkelt en op de vorming van littekens.

Mythe 5: Zonnebaden is goed voor acne

Niet waar. Hoewel de zon tijdelijk een positief effect op acne kan hebben, zorgt ze niet voor blijvende verbetering. Op langere termijn kan de zon acne zelfs verergeren, en uv-straling is sowieso schadelijk voor de huid.

Mythe 6: Tandpasta helpt tegen puistjes

Niet waar. Het is een heel oude truc om tandpasta op puistjes te smeren, maar dit wordt afgeraden. Het prikt en levert minimale resultaten op.

Mythe 7: Geen enkele behandeling werkt

Niet waar. Er bestaat al meer dan 25 jaar een effectieve behandeling voor acne, maar de mythe dat niets werkt, blijft bestaan. Dit komt doordat onderzoek naar acne lange tijd geen prioriteit was, waardoor het lang duurde om te begrijpen hoe acne zich ontwikkelt en behandeld kan worden.

