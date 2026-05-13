5 risicofactoren voor kwaadaardig melanoom
13 mei 2026
Maligne melanoom is de ernstigste vorm van huidkanker en neemt helaas wereldwijd toe. Het ontstaat in de pigmentcellen van de huid en kan zich snel verspreiden als het niet tijdig wordt ontdekt. Hoewel iedereen huidkanker kan ontwikkelen, zijn er een aantal factoren die het risico aanzienlijk verhogen. In deze blog bespreken we de vijf belangrijkste risicofactoren waar je op moet letten.
1. Aantal moedervlekken
Gemiddeld heeft een volwassene ongeveer 25 moedervlekken op het lichaam. Aangezien moedervlekken zich kunnen ontwikkelen tot een kwaadaardig melanoom, neemt ook het risico op huidkanker toe met het aantal moedervlekken. Als je meer dan 50 moedervlekken hebt met een diameter groter dan 2 mm, loop je een sterk verhoogd risico. Daarom is het belangrijk om je moedervlekken voortdurend in de gaten te houden en te letten op veranderingen in grootte en kleur.
2. Zonnebrand
De ultraviolette straling die de zon uitzendt, dringt door in onze huid en beschadigt het genetisch materiaal, ons DNA, waardoor de cellen kunnen muteren tot kankercellen. Daarom is het ontzettend belangrijk om een hoge zonbeschermingsfactor te gebruiken, bij voorkeur in de schaduw te blijven wanneer de zon het sterkst is en bedekkende kleding te dragen die de huid beschermt. Hoe vaker je verbrandt, hoe groter het risico op kwaadaardig melanoom. Lees hier hoe je de beste zonnecrème kiest.
3. Genetica
Heeft iemand in je familie eerder te maken gehad met een kwaadaardig melanoom? Studies hebben aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat waardoor bepaalde families vaker door deze ziekte worden getroffen dan andere. Vraag je familieleden dus naar hun huidkankergeschiedenis. Misschien heeft een tante of neef talloze moedervlekken moeten laten verwijderen? Als meerdere familieleden huidkanker hebben gehad, is het belangrijk dat je extra voorzichtig bent.
4. Je huidtype
We worden allemaal geboren met verschillende huidtypes die zonnestralen anders verdragen. De reden dat we bruin worden, is dat onze huid zich tegen uv-straling beschermt door pigment aan te maken dat ons bruin maakt. Personen met een licht huidtype zijn minder goed bestand tegen de zon dan mensen met een donkerdere huid. Daarom is het belangrijk om te weten welk huidtype je hebt en je tijd in de zon daarop af te stemmen.
5. Leeftijd
Hoe meer we onze huid blootstellen aan straling, hoe groter het risico dat we een maligne melanoom ontwikkelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouderen vaker worden getroffen dan jongeren, omdat zij zich gedurende meer jaren aan de zon hebben blootgesteld. De natuurlijke afweermechanismen van het lichaam worden ook slechter met het ouder worden. Kwaadaardig melanoom komt het meest voor bij mensen tussen de 60 en 70 jaar.
Hoe kan Doktr je helpen?
Maak je je zorgen over een moedervlek of veranderingen in je huid? In de Doktr-app spreek je snel online met een huisarts voor advies en vervolgstappen, waar je ook bent.
Gerelateerde artikels
- Kan je te veel zweten? En waarom ruikt zweet bij verschillende mensen zo verschillend? Hier lees je meer over het nut van zweet en wat je kan doen als overmatig zweten een probleem wordt.
24 maart 2026
Hoe wordt herpes overgedragen?Herpes is een virus dat pijnlijke blaasjes en zweertjes op de huid kan veroorzaken, vaak in het genitale gebied of rond de mond, in de vorm van koortsblaasjes. Je kunt ook herpes aan het oog krijgen. Maar hoe wordt herpes precies overgedragen? Is een koortslip altijd herpes? Is het hetzelfde virus dat herpes rond de mond en aan de geslachtsdelen veroorzaakt? Huisarts Filip Saxena legt het uit.
11 november 2024
7 mythes over acne: waar of niet waar?Helpt zonnebaden tegen acne? Wordt acne veroorzaakt door slechte hygiëne? Er bestaan veel mythes over acne. Ontdek hier wat waar en onwaar is.
6 augustus 2024
Waarom is het belangrijk om je ogen tegen de zon te beschermen?Zonnestralen kunnen ongemerkt blijvende schade toebrengen aan je ogen. Daarom is het belangrijk om je ogen te beschermen met een goede zonnebril. De meeste mensen weten dat uv-stralen gevaarlijk zijn voor de huid, maar niet iedereen beseft dat zonlicht ook schadelijk kan zijn voor de ogen. Wanneer de huid wordt blootgesteld aan veel zonlicht, verbrandt ze en wordt ze rood. De ogen geven niet dezelfde alarmsignalen af en worden daarom vaak vergeten.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.