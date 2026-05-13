5 risicofactoren voor kwaadaardig melanoom

1. Aantal moedervlekken

Gemiddeld heeft een volwassene ongeveer 25 moedervlekken op het lichaam. Aangezien moedervlekken zich kunnen ontwikkelen tot een kwaadaardig melanoom, neemt ook het risico op huidkanker toe met het aantal moedervlekken. Als je meer dan 50 moedervlekken hebt met een diameter groter dan 2 mm, loop je een sterk verhoogd risico. Daarom is het belangrijk om je moedervlekken voortdurend in de gaten te houden en te letten op veranderingen in grootte en kleur.

2. Zonnebrand

De ultraviolette straling die de zon uitzendt, dringt door in onze huid en beschadigt het genetisch materiaal, ons DNA, waardoor de cellen kunnen muteren tot kankercellen. Daarom is het ontzettend belangrijk om een hoge zonbeschermingsfactor te gebruiken, bij voorkeur in de schaduw te blijven wanneer de zon het sterkst is en bedekkende kleding te dragen die de huid beschermt. Hoe vaker je verbrandt, hoe groter het risico op kwaadaardig melanoom. Lees hier hoe je de beste zonnecrème kiest.

3. Genetica

Heeft iemand in je familie eerder te maken gehad met een kwaadaardig melanoom? Studies hebben aangetoond dat er een genetische aanleg bestaat waardoor bepaalde families vaker door deze ziekte worden getroffen dan andere. Vraag je familieleden dus naar hun huidkankergeschiedenis. Misschien heeft een tante of neef talloze moedervlekken moeten laten verwijderen? Als meerdere familieleden huidkanker hebben gehad, is het belangrijk dat je extra voorzichtig bent.

4. Je huidtype

We worden allemaal geboren met verschillende huidtypes die zonnestralen anders verdragen. De reden dat we bruin worden, is dat onze huid zich tegen uv-straling beschermt door pigment aan te maken dat ons bruin maakt. Personen met een licht huidtype zijn minder goed bestand tegen de zon dan mensen met een donkerdere huid. Daarom is het belangrijk om te weten welk huidtype je hebt en je tijd in de zon daarop af te stemmen.

5. Leeftijd

Hoe meer we onze huid blootstellen aan straling, hoe groter het risico dat we een maligne melanoom ontwikkelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouderen vaker worden getroffen dan jongeren, omdat zij zich gedurende meer jaren aan de zon hebben blootgesteld. De natuurlijke afweermechanismen van het lichaam worden ook slechter met het ouder worden. Kwaadaardig melanoom komt het meest voor bij mensen tussen de 60 en 70 jaar.

