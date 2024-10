Help, heb ik kanker?

Kanker, een ziekte in veel vormen. Wat is het?

In 2020 werden in België 68.782 nieuwe diagnoses van kanker vastgesteld. Maar wat is kanker eigenlijk? Kanker is een groep ziektes waarin abnormale cellen zich op een chaotische manier delen en verspreiden. Die abnormale cellen vormen meestal een massa, ook wel beter gekend als een ‘tumor’. Een tumor kan kwaadaardig of goedaardig zijn.

Kanker wordt veroorzaakt wanneer het erfelijke materiaal van de cel (DNA) wordt beschadigd zonder te worden hersteld. Deze beschadigingen worden ‘mutaties’ genoemd. Wanneer er genoeg mutaties opgehoopt zijn in één cel is ontstaat de eerste kankercel. Vaak zitten er vele jaren tussen de eerste mutaties en het ontstaan van die eerste kankercel.

Bij kanker spreken we vaak over een “stille ziekte”, aangezien die vaak traag evolueert en in het begin meestal weinig of geen klachten zijn. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee! Door attent te zijn voor onderstaande symptomen verhoog je je kansen om een eventuele kanker in een vroeger stadium op te sporen. En hierdoor verhoog je dus je kans op een mildere behandeling of genezing.

De 10 meest voorkomende alarmsignalen

Bij iedere vorm van kanker geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter! Let daarom goed op volgende symptomen:

Hardnekkige heesheid of hoest, vooral bij rokers en ex-rokers Moeilijk slikken, vooral bij mensen die roken en alcohol drinken Plotse verandering van de stoelgang (constipatie, diarree of afwisseling van beide) Problemen bij het plassen, vooral mannen boven de 45 jaar moeten hier attent op zijn Gewichtsverlies, vermoeidheid of aanhoudende koorts zonder duidelijke oorzaak Abnormaal bloedverlies, zoals:

- vaginaal buiten de maandstonden of na de menopauze

- bloed in de urine, de ontlasting of fluimen

- spontaan opduikende blauwe plekken

7. Knobbeltje of zwelling, eender waar op het lichaam (bijvoorbeeld: teelbal, borst, onder de huid...)

8. Bij vrouwen: een plotselinge verandering van de borst (samentrekking van de huid, uitstroming, roodheid...)

9. Wijziging of verschijning van een pigmentvlek op de huid

10. Niet-genezende wonde in de mond of op de huid

Niet direct een reden tot paniek maar toch ongerust?

Via deze signalen kan je te weten komen of je kanker hebt. Toch hoef je bij het ontstaan van deze alarmsignalen echter niet direct in paniek geraken. Bij de meeste mensen zijn deze alarmsignalen geen teken van kanker, maar van een andere aandoening. Wees aandachtig maar vrees niet onmiddellijk het ergste. Consulteer best eerst een arts.

Zodra de alarmsignalen langer dan twee weken aanslepen raadpleeg je toch best een arts, want dan spreken we van hardnekkige alarmsignalen, wat wel op kanker kan wijzen. Of deze aanhoudende klacht het gevolg is van kanker kan een arts na medisch onderzoek bepalen.

Heb je deze aanhoudende klachten opgemerkt of ben je toch ongerust? Spreek dan jouw vaste dokter of een beschikbare dokter via de Doktr-app en krijg op een veilige en snelle manier medisch advies.

Wist je dat?

Onze levenswijze speelt hierbij een enorm belangrijke rol bij. Veroudering en erfelijkheid zijn risicofactoren van kanker die onvermijdbaar zijn. Maar een aangepaste en gezonde levensstijl kan het risico op kanker met meer dan 1/3 verkleinen. Er is een Europese Code tegen kanker opgesteld die bestaat uit 12 eenvoudige aanbevelingen om de kansen van kanker te verminderen. Geef kanker minder kans door op volgende 12 manieren te gaan voor een gezonder leven!

