Doktr en Vanbreda maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers

Nieuwe uitdagingen in welzijn en HR-beleid

Door de groeiende problematiek van absenteïsme en het aantrekken en behouden van talent, is een sterk welzijnsaanbod en -beleid vandaag terecht een belangrijke prioriteit voor Belgische HR-managers. De hospitalisatieverzekering en in een groeiende mate de ambulante zorgverzekering zijn intussen ruim verspreid en dragen bij tot een betere betaalbaarheid en een onderscheidend voordelenpakket.

De toegankelijkheid van de eerstelijnszorg staat jammer genoeg zwaar onder druk. Zo heeft 75% van de Belgische huisartsen een volledige of gedeeltelijke patiëntenstop. Wachttijden tot twee weken zijn geen uitzondering, zélfs voor vaste patiënten. Ook de nieuwe wetgeving die toelaat om vanaf 1/1/2024 ziektedagen tijdens verlof te recupereren, vormt een nieuwe uitdaging.

Welzijn van werknemers centraal met hybride zorg via Doktr

Om werkgevers te ondersteunen in deze uitdagingen, lanceert Vanbreda Risk & Benefits op 1 januari 2024 de nieuwe dekking voor consultaties op afstand in samenwerking met Doktr. Hierdoor krijgen aangeslotenen toegang tot videoconsultaties, zonder nood aan administratie en aanbetalingen dankzij de derdebetalersregeling. Zelf overtuigd van de voordelen, zullen de eigen medewerkers van Vanbreda Risk & Benefits als eersten kunnen opteren voor deze innovatieve dienst. Ook de ondernemingen die bij Vanbreda Risk & Benefits een collectieve gezondheidszorgverzekering hebben afgesloten, kunnen ervoor kiezen om in te stappen.

Met de gebruiksvriendelijke én veilige app van Doktr, raadplegen werknemers snel een erkende Belgische huisarts via videoconsultatie. Sinds lancering noteerde de app al meer dan 100.000 geregistreerde gebruikers. Het gebruiksgemak en de snelle beschikbaarheid van artsen resulteert bovendien in een hoge patiëntentevredenheid van maar liefst 93%.

Dankzij de nieuwe dekking van videoconsultaties krijgen werknemers makkelijker toegang tot eerstelijnszorg. Hierdoor worden ze beter en sneller begeleid in hun gezondheidskeuzes en wordt verzuim voor de fysieke verplaatsing naar medische afspraken tegengegaan. Daarnaast krijgen ze toegang tot seizoensgebonden advies en tips in de vorm van medisch geverifieerde adviespagina’s, blogs en informatieve nieuwsbrieven.



Quote Evelyne Lauwers, Health expert Vanbreda Risk&Benefits:

“Het bewustzijn over de waarde van welzijn groeit op de werkvloer. We kunnen deze evolutie alleen toejuichen want een goede gezondheid is onze grootste rijkdom. Samen met Doktr wil Vanbreda Risk & Benefits de drempel tot kwalitatieve gezondheidszorg helpen verlagen. We zijn ervan overtuigd dat videoconsults bij erkende huisartsen een waardevolle aanvulling vormen op onze collectieve gezondheidsverzekeringen.”

Quote Jan Van Wijnendaele, Managing Director van Doktr :

“Gezonde werknemers en een sterke positionering op welzijn zijn van vitaal belang voor bedrijven. We zijn daarom verheugd om samen met Vanbreda Risk & Benefits de toegankelijkheid naar zorg te vergroten voor lokale ondernemingen en hun medewerkers. Doktr kan hierin een belangrijke rol spelen: het biedt patiënten een gebruiksvriendelijke én veilige manier om erkende Belgische zorgverleners op afstand te raadplegen, en laat bedrijven toe om zonder administratieve rompslomp toegang tot hybride zorg te bieden aan hun medewerkers.”

Over Doktr

Doktr is een innovatieve, digitale dienstverlener in de gezondheidszorg en maakt videoconsultaties tussen gebruikers en erkende Belgische zorgverleners mogelijk. Het toegankelijke videoconsultatieplatform werd midden 2021 door Proximus gelanceerd en onderscheidt zich door het enorme gebruiksgemak en veiligheid voor zowel de arts als de patiënt, met een patiënttevredenheid van 93%. Inmiddels telt de app meer dan 300.000 downloads en 100.000 geregistreerde gebruikers.

Over Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste verzekeringsmakelaar in België en toonaangevend in de Benelux. Met meer dan 85 jaar ervaring bieden zij op maat gemaakte oplossingen op het gebied van verzekeringen, risicobeheer en employee benefits. Dankzij hun persoonlijke aanpak en technische expertise zijn zij al jaren een betrouwbare partner voor meer dan 25.000 organisaties.