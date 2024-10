8 tips om je beter te voelen over je lichaam

1. Concentreer je op hoe je lichaam aanvoelt

Het kan gemakkelijker zijn om jezelf te accepteren als je je concentreert op hoe je lichaam aanvoelt, in plaats van het te bekijken aan de hand van hoe het eruit ziet in de spiegel of op foto's. Ons lichaam is niet bedoeld om een mooi standbeeld te zijn: het is het gereedschap waarmee we ons leven vormgeven. Het kost tijd om deze aanpak te veranderen, maar het wordt gemakkelijker naarmate je meer oefent.

2. Zorg voor een evenwicht tussen beweging en rust

Je lichaam voelt zich goed en voldaan als het voldoende lichaamsbeweging heeft. Lichaamsbeweging zorgt ook voor waardevol herstel na intensieve periodes. Ongedwongen rust is ook belangrijk. Probeer een goede balans te vinden, waar ruimte is voor zowel beweging als rust.

3. Herbekijk je doelstellingen

Te veel mensen hebben een onrealistisch beeld van hoe ze eruit zouden moeten zien en dragen het onbereikbare beeld van een perfect lichaam met zich mee. Reflecteer over wat je in gedachten hebt en waarom je denkt dat je eruit moet zien zoals je ideaalbeeld.

4. Ruim je sociale media op

Onder invloed van de sociale media kan je een vertekend ideaalbeeld krijgen. Kies de mensen en accounts die je volgt zorgvuldig en verwijder de accounts die onnodige druk creëren.

5. Vind je unieke troeven

We zijn allemaal anders en we zien er allemaal anders uit. De meesten van ons besteden veel tijd aan het uitzoeken wat er mis is en proberen er iets aan te doen. Richt je in plaats daarvan op de aspecten van je persoonlijkheid en lichaam waar je van geniet en die je gelukkig maken. Schrijf ze op en hang ze op de badkamermuur, of neem de berichten op met je mobiele telefoon. Kijk er geregeld naar en lees ze hardop voor.

6. Ontwikkel je eigen stijl

Zoek kleding waarin je je prettig voelt, die goed bij je past en die laat zien wat je het meest op prijs stelt aan je lichaam. Doe weg wat niet meer past. Op deze manier vind je, als je je kledingkast opent, kleding waarin je je goed voelt.

7. Wees lief voor jezelf

Denk vriendelijke gedachten over jezelf. Als je voelt dat zelfkritiek de overhand begint te nemen, zorg er dan voor dat je je innerlijke advocaat overneemt.

8. Koester je relaties

Omring jezelf met mensen die je goed behandelen. Onderhoud relaties met mensen die het fundamenteel goed met je voor hebben en die je helpen jezelf te zien zoals je bent.

