10 tips om je innerlijke veerkracht te versterken

Wat is veerkracht?

Veerkracht werkt een beetje zoals spieren: je kunt die trainen. Door moeilijke situaties stap voor stap aan te gaan, bouw je hulpmiddelen op die je helpen om met het leven om te gaan. Volgens Cajsa betekent mentaal sterk zijn dat je over middelen beschikt om uitdagingen aan te kunnen. Net zoals je voor een reis nadenkt over wat je meeneemt, kun je ook stilstaan bij wat je nodig hebt voor je levensreis: steun, rust, beweging, creativiteit, relaties en zelfzorg.

Hieronder vind je 10 praktische strategieën om je innerlijke veerkracht te versterken.

1. Wees eerlijk tegen jezelf

Sta af en toe stil bij hoe het écht met je gaat. Eerlijk zijn tegen jezelf vraagt oefening. Probeer bij de vraag “Hoe gaat het?” even na te denken en streef ernaar om eerlijk te antwoorden. Neem af en toe kort de tijd voor jezelf en stel jezelf enkele vragen:

· Wat denk, voel en wil ik?

· Waar droom ik van? Waar pieker ik over?

· Wat kan mij helpen om dichter bij dat leven te komen?

Wil je weten hoe vaak je écht bewust leeft of stilstaat bij jezelf? Doe dan de mindfulness-test .

2. Koester je relaties

We zijn sociale wezens. Goede relaties met vrienden, familie of mensen die je vertrouwt, helpen je om moeilijke momenten beter te dragen. Daarom kan eenzaamheid zwaar wegen op je mentale gezondheid. Verbondenheid, een glimlach, een gesprek of iemand die echt luistert, kunnen je gezondheid versterken.

Tip: schrijf je naam in het midden van een blad papier. Noteer errond de namen van mensen bij wie je terechtkunt, in goede én moeilijke tijden. Bewaar dat lijstje en herinner jezelf eraan dat je niet alles alleen hoeft te dragen.

3. Wees creatief

Creativiteit helpt om gevoelens te uiten en ervaringen te verwerken. Denk aan schrijven, zingen, dansen, tekenen of schilderen. Iedereen is creatief en heeft het vermogen om zich te ontwikkelen in zijn of haar creatieve uitingsvormen. Wat je maakt, hoeft niet perfect te zijn of gedeeld te worden. Het mag gewoon iets zijn dat jou kracht, troost of rust geeft.

Stel je eigen creatieve medicijnkastje samen met ‘feel good’-nummers, films, foto’s en teksten die je in een goed humeur brengen.

4. Wees lief voor jezelf

We zijn vaak zachter voor anderen dan voor onszelf. Probeer jezelf te behandelen zoals een goede vriend of vriendin dat zou doen. Vind je dat moeilijk? Vraag dan eens aan mensen die je vertrouwt welke positieve eigenschappen zij in jou zien.

Zeker in stressvolle periodes helpt het om de volgende vragen bij de hand te houden:

· Slaap, beweeg en eet ik voldoende?

· Neem ik genoeg rust en zoek ik genoeg contact met anderen? Is dit voldoende in balans?

· Wat kan ik vandaag doen om beter voor mezelf te zorgen?

5. Vul jezelf met wat goed voor je is

Wat je leest, kijkt en beluistert, heeft invloed op hoe je je voelt. Net zoals voeding je lichaam beïnvloedt, beïnvloeden media je gedachten en emoties. Schermtijd is één ding, maar de inhoud is minstens even belangrijk. Kies bewust voor dingen die je voeden, inspireren of tot rust brengen. Af en toe bewust een digitale detox doen kan hierbij ook helpen.

Vraag jezelf af: hoeveel tijd breng ik door achter een scherm? En welke impact heeft wat ik zie op mijn stemming, gedachten en gedrag? Hoe kan ik bewuster kiezen wat ik lees, kijk of beluister?

6. Doe mee en maak het verschil

Soms lijkt het alsof wat jij doet weinig verschil maakt. Zeker wanneer je veel negatief nieuws ziet, kun je je machteloos voelen. Toch kunnen kleine, concrete gebaren veel betekenen voor de mensen rondom jou.

Denk aan een glimlach, een bemoedigend woord, praktische hulp of gewoon echt aanwezig zijn. Sta ook eens stil bij wie jou inspireert om goed te doen, en met wie je samen iets in beweging kunt zetten. Samen hebben kleine acties vaak meer impact dan je denkt.

7. Durf je droom waar te maken

Veel dingen die vandaag vanzelfsprekend zijn, begonnen ooit met een droom. Maar een droom wordt pas werkelijkheid als je er tijd, aandacht en volgehouden inzet aan geeft.

Vraag jezelf af: waar droom ik van? En wat heb ik nodig om die droom stap voor stap dichterbij te brengen? Cajsa geeft vijf eenvoudige tips:

1. Verwoord je droom zo concreet mogelijk.

2. Deel hem op in kleine doelen en vier je vooruitgang.

3. Maak bewust tijd voor wat je belangrijk vindt.

4. Zoek mensen die dezelfde richting uit willen of je kunnen steunen.

5. Houd je droom voor ogen, blijf leren en geef niet te snel op.

8. Doe goede dingen voor anderen

Onderzoek naar geluk toont dat mensen zich vaak beter voelen wanneer ze iets goeds doen voor anderen. Het zou zelfs een grotere invloed op het beloningssysteem in de hersenen hebben dan eten, geld en seks. Vrijgevig zijn hoeft niet groots te zijn. Je kunt helpen op een manier die bij jou past: praktisch, met woorden, met creativiteit, met aandacht of gewoon met tijd. Zorgzaamheid telt vaak meer dan het perfecte gebaar. Begin klein, vandaag.

9. Vergeef jezelf en anderen

Wanneer iemand je kwetst, is vergeven vaak moeilijk. Toch kan het blijven vasthouden aan boosheid of wrok je blijvend belasten. Vergeven betekent niet dat je alles goedpraat of geen grenzen stelt. Je mag boos, verdrietig of teleurgesteld zijn. Vergeving gaat erom dat je, stap voor stap, kiest om wat er gebeurd is niet je hele leven te laten bepalen. Praat met iemand die je vertrouwt over wat er gebeurd is en wat het met je doet. Ook jezelf vergeven kan moeilijk zijn. Probeer mild te kijken naar je sterke kanten én je beperkingen.

10. Geef jezelf de ruimte

Geef jezelf ruimte om te voelen, denken, dromen en groeien. Dat kan een fysieke plek zijn, maar ook tijd of mentale rust. Ruimte betekent dat je de vrijheid neemt om jezelf te zijn, zonder voortdurend te voldoen aan verwachtingen van jezelf of anderen. Je hoeft niet perfect of af te zijn om mee te doen. Je bent goed genoeg om vandaag een nieuwe stap te zetten.

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