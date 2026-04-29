Wat is een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog is een expert met een universitaire masteropleiding in de psychologie, gespecialiseerd in mentale gezondheid en psychische problemen . Hij of zij richt zich op preventie, diagnostiek en onderzoek. Daarnaast biedt een klinisch psycholoog therapie en begeleiding aan mensen die psychisch lijden.

Wat doet een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog ondersteunt mensen bij het verbeteren van hun mentaal welzijn. Dit gebeurt door actief te luisteren, erkenning te geven en samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaken van psychische klachten. In deze rol fungeert de klinisch psycholoog als co-onderzoeker en maakt hij of zij gebruik van verschillende methoden, zoals gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen en probleemoplossende strategieën.

Naast begeleiding helpt de klinisch psycholoog ook bij het herkennen en behandelen van psychische aandoeningen, waaronder burn-out, depressie, angststoornissen en trauma.

Wat is het verschil tussen een psycholoog en psychiater?

Het verschil tussen een klinisch psycholoog en een psychiater zit vooral in medicatie:

Psychiater : is arts en gespecialiseerd in psychiatrie. Kan medicatie voorschrijven en behandelt vaak ernstigere aandoeningen zoals bipolaire stoornissen, ernstige depressies of schizofrenie.

: is arts en gespecialiseerd in psychiatrie. Kan medicatie voorschrijven en behandelt vaak ernstigere aandoeningen zoals bipolaire stoornissen, ernstige depressies of schizofrenie. Klinisch psycholoog: schrijft geen medicatie voor, maar biedt intensieve begeleiding en therapie.

Hoe werken ze samen?

Klinisch psychologen en psychiaters werken vaak samen binnen een multidisciplinair team, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en groepspraktijen. In deze samenwerking bieden klinisch psychologen therapie en ondersteuning, terwijl psychiaters zich richten op het stellen van diagnoses en het voorschrijven van medicatie. Zo vullen beide disciplines elkaar aan om cliënten de best mogelijke zorg te bieden.

Hoe verloopt een consultatie bij een klinisch psycholoog?

Een traject bij een klinisch psycholoog verloopt meestal als volgt:

Kennismakingsgesprek : een kort gesprek om te bekijken of er een klik is en of de psycholoog de juiste persoon is om je te helpen.

: een kort gesprek om te bekijken of er een klik is en of de psycholoog de juiste persoon is om je te helpen. Uitgebreide intake : een verdiepend gesprek waarin je je zorgen en uitdagingen deelt, zodat de psycholoog een goed beeld krijgt van je situatie en de onderliggende factoren.

: een verdiepend gesprek waarin je je zorgen en uitdagingen deelt, zodat de psycholoog een goed beeld krijgt van je situatie en de onderliggende factoren. Behandelplan: samen bepalen jullie de aanpak, doelen en het aantal sessies, zodat de behandeling aansluit bij jouw noden.

Welke problemen behandelt een klinisch psycholoog?

Klinisch psychologen behandelen verschillende mentale klachten en stoornissen, waaronder

Stemmingsstoornissen: depressie, bipolaire stoornis

depressie, bipolaire stoornis Angststoornissen: gegeneraliseerde angst, paniekstoornis, sociale angst, fobieën

Trauma en PTSS : verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

: verwerking van ingrijpende gebeurtenissen Rouw en verlies: begeleiding bij verlieservaringen

begeleiding bij verlieservaringen Relatie- en gezinsproblemen : conflicten, communicatieproblemen

: conflicten, communicatieproblemen Zelfbeeld- en identiteitsproblemen : onzekerheid, perfectionisme

: onzekerheid, perfectionisme Somatische klachten : psychosomatische klachten (lichamelijke pijn maar zonder medische oorzaak)

: psychosomatische klachten (lichamelijke pijn maar zonder medische oorzaak) Verslaving

