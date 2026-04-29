Wat is een klinisch psycholoog?
29 april 2026
Mentale gezondheid staat vandaag meer dan ooit in de schijnwerpers. Denk maar aan het groeiend aantal burn-out-en stressklachten, vaak veroorzaakt door de hoge verwachtingen die mensen zichzelf opleggen. Die druk zorgt voor een toenemende nood aan professionele psychologische hulp. Klinisch psychologen spelen hierin een cruciale rol.
Een klinisch psycholoog is een expert met een universitaire masteropleiding in de psychologie, gespecialiseerd in mentale gezondheid en psychische problemen . Hij of zij richt zich op preventie, diagnostiek en onderzoek. Daarnaast biedt een klinisch psycholoog therapie en begeleiding aan mensen die psychisch lijden.
Wat doet een klinisch psycholoog?
Een klinisch psycholoog ondersteunt mensen bij het verbeteren van hun mentaal welzijn. Dit gebeurt door actief te luisteren, erkenning te geven en samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaken van psychische klachten. In deze rol fungeert de klinisch psycholoog als co-onderzoeker en maakt hij of zij gebruik van verschillende methoden, zoals gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen en probleemoplossende strategieën.
Naast begeleiding helpt de klinisch psycholoog ook bij het herkennen en behandelen van psychische aandoeningen, waaronder burn-out, depressie, angststoornissen en trauma.
Wat is het verschil tussen een psycholoog en psychiater?
Het verschil tussen een klinisch psycholoog en een psychiater zit vooral in medicatie:
- Psychiater: is arts en gespecialiseerd in psychiatrie. Kan medicatie voorschrijven en behandelt vaak ernstigere aandoeningen zoals bipolaire stoornissen, ernstige depressies of schizofrenie.
- Klinisch psycholoog: schrijft geen medicatie voor, maar biedt intensieve begeleiding en therapie.
Hoe werken ze samen?
Klinisch psychologen en psychiaters werken vaak samen binnen een multidisciplinair team, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en groepspraktijen. In deze samenwerking bieden klinisch psychologen therapie en ondersteuning, terwijl psychiaters zich richten op het stellen van diagnoses en het voorschrijven van medicatie. Zo vullen beide disciplines elkaar aan om cliënten de best mogelijke zorg te bieden.
Hoe verloopt een consultatie bij een klinisch psycholoog?
Een traject bij een klinisch psycholoog verloopt meestal als volgt:
- Kennismakingsgesprek: een kort gesprek om te bekijken of er een klik is en of de psycholoog de juiste persoon is om je te helpen.
- Uitgebreide intake: een verdiepend gesprek waarin je je zorgen en uitdagingen deelt, zodat de psycholoog een goed beeld krijgt van je situatie en de onderliggende factoren.
- Behandelplan: samen bepalen jullie de aanpak, doelen en het aantal sessies, zodat de behandeling aansluit bij jouw noden.
Welke problemen behandelt een klinisch psycholoog?
Klinisch psychologen behandelen verschillende mentale klachten en stoornissen, waaronder
- Stemmingsstoornissen: depressie, bipolaire stoornis
- Angststoornissen: gegeneraliseerde angst, paniekstoornis, sociale angst, fobieën
- Trauma en PTSS: verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
- Rouw en verlies: begeleiding bij verlieservaringen
- Relatie- en gezinsproblemen: conflicten, communicatieproblemen
- Zelfbeeld- en identiteitsproblemen: onzekerheid, perfectionisme
- Somatische klachten: psychosomatische klachten (lichamelijke pijn maar zonder medische oorzaak)
- Verslaving
Gerelateerde artikels
- Het lichaam en de hersenen moeten herstellen van de gebeurtenissen van de dag, maar wat doe je als de slaap uitblijft? Psychologen hebben 8 veelvoorkomende oorzaken van slapeloosheid geïdentificeerd en advies gegeven over hoe je je slaap kunt verbeteren.
28 maart 2026
Weet je wat de gevolgen zijn van slaaptekort op je lichaam?Ben jij een van de vele mensen die ’s nachts liggen te woelen en niet in slaap geraken? Zo ja, dan ben je niet alleen. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben moeite om elke nacht de aanbevolen 8 uur slaap te krijgen. Slaap is nochtans enorm belangrijk. Als we niet genoeg slaap krijgen, lijden ons lichaam en onze geest daar helaas op allerlei manieren onder. Gezien de uiteenlopende en belangrijke gevolgen van slaaptekort, komt het niet als een verrassing dat studies hebben aangetoond dat onvoldoende slaap verband houdt met een hoger algemeen risico op overlijden en een lagere levenskwaliteit. In deze blogpost kijken we verder naar de symptomen en gevolgen van slaaptekort voor je lichaam. Bovendien geven we ook nog zes tips mee voor een betere nachtrust!
4 maart 2026
30 vragen over seks die je relatie kunnen versterkenPraten over seks is niet altijd makkelijk, maar wel essentieel voor verbinding en intimiteit. Door verlangens, twijfels en behoeften te delen, ontstaat er meer ruimte voor nabijheid, met of zonder seks. Hier zijn 30 vragen die jullie kunnen helpen om het gesprek op een open en veilige manier te voeren.
23 februari 2026
Gaslighting in actie: wat is het en hoe herken je het?Gaslighting is een vorm van emotionele manipulatie die vaak onopgemerkt blijft, maar ernstige gevolgen kan hebben voor je mentale welzijn. Het zorgt ervoor dat je begint te twijfelen aan je eigen realiteit, waardoor je zelfvertrouwen en zelfbeeld geleidelijk worden aangetast.
Doktr is geen spoeddienst
De huisartsen via de Doktr-app kunnen alleen hulp bieden bij primaire medische of psychologische vragen die geen spoedeisende hulp of ziekenhuisopname vereisen. Indien je een dringende ziekenhuisopname nodig hebt, bel dan naar 112.