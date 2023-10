Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker is kanker van de prostaat, de klier die rond de urinebuis onder de blaas zit bij mannen. De prostaat produceert onder andere een vloeistof die helpt bij het transport van sperma uit de penis tijdens de zaadlozing.

Om de prostaat te laten groeien en functioneren, heeft hij het hormoon testosteron nodig, dat in de testikels wordt geproduceerd. Testosteron zorgt er ook voor dat de kanker groeit.

Prostaatkanker begint meestal te groeien in de delen van de klier die het verst van de urinebuis verwijderd zijn en het kan 10 tot 15 jaar duren voordat het symptomen veroorzaakt. Eerst groeit de kanker alleen plaatselijk in de klier, maar in een later stadium kan het uitzaaien naar andere organen in het lichaam zoals de lymfeklieren en botten, lever en longen.

Wat zijn de symptomen van prostaatkanker?

De meeste prostaatkankers geven geen symptomen. Gezien de trage groei, zullen de meeste mannen overlijden door een andere oorzaak dan deze kanker.

De volgende symptomen wijzen meestal op een goedaardige vergroting van de prostaat. In zeldzame gevallen kan het ook prostaatkanker zijn:

Je moet vaak plassen.

Je hebt moeite om te beginnen met plassen.

Je hebt een zwakke straal als je plast.

Er zit bloed in je urine.

Terugkerende urineweginfecties of ontstekingen van de prostaat kunnen soms een teken van prostaatkanker zijn.

In latere stadia, wanneer de kanker is uitgezaaid, kunnen ook de volgende symptomen optreden:

Je hebt pijn in je botten, zoals in je bekken, waardoor heupproblemen ontstaan.

Je verliest je eetlust en gewicht.

Je voelt je moe.

Spreek met een huisarts als je deze klachten ervaart. De huisarts zal in eerste instantie een bloedafname doen met PSA-test.

Wat is een PSA-test?

PSA is een eiwit dat wordt geproduceerd in de prostaatklier. Hogere PSA-waarden dan normaal kunnen wijzen op prostaatkanker, maar kunnen ook verschijnen na langdurig fietsen of een goedaardige vergroting van je prostaat. Pas bij een tweede bloedtest met verhoogde PSA-waarden na 8 weken, zal je huisarts je doorsturen naar de uroloog.

Wat is de oorzaak van prostaatkanker?

Prostaatkanker is soms erfelijk, maar meestal is er geen duidelijke oorzaak.

Het risico neemt toe met de leeftijd. De ziekte komt zelden voor bij mensen jonger dan 50 jaar. Als je ouder bent, verloopt de ziekte meestal langzamer.

Net als andere vormen van kanker kan het niet tussen mensen worden overgedragen.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt prostaatkanker voorkomen door de onderstaande adviezen op te volgen:

Wees lichamelijk actief. Dat vermindert het risico op prostaatkanker.

Dat vermindert het risico op prostaatkanker. Eet gezond en gevarieerd. De voeding en levensstijl die goed zijn voor je hart en bloedvaten zijn waarschijnlijk ook goed voor de prostaat, d.w.z. gezonde vetten, veel fruit en groenten en beperkt rood vlees.

De voeding en levensstijl die goed zijn voor je hart en bloedvaten zijn waarschijnlijk ook goed voor de prostaat, d.w.z. gezonde vetten, veel fruit en groenten en beperkt rood vlees. Vermijd overgewicht , wat het risico op kanker in het algemeen verhoogt.

, wat het risico op kanker in het algemeen verhoogt. Beperk je alcoholgebruik . Drink niet meer dan twee eenheden alcohol per dag.

. Drink niet meer dan twee eenheden alcohol per dag. Stop met roken als je rookt. Hoewel er geen bewijs is dat roken het risico op het krijgen van prostaatkanker verhoogt, lijkt het erop dat roken de mortaliteit en het risico dat de kanker terugkomt, kan verhogen.

Als je prostaatkanker hebt:

Beweeg zoveel mogelijk. Het geeft je meer uithoudingsvermogen en kan ongemak verlichten.

Het geeft je meer uithoudingsvermogen en kan ongemak verlichten. Praat met een huisarts over eventuele bijwerkingen van behandelingen. Soms is het mogelijk om de behandeling te veranderen als deze veel ongemak veroorzaakt. Je kunt ook medicijnen krijgen om het ongemak te verlichten.

over eventuele bijwerkingen van behandelingen. Soms is het mogelijk om de behandeling te veranderen als deze veel ongemak veroorzaakt. Je kunt ook medicijnen krijgen om het ongemak te verlichten. Praat met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Behandeling van prostaatkanker

De behandeling van prostaatkanker bestaat uit:

Operatie

Bestraling

Chemotherapie

Hormonen

De verschillende behandelingen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gegeven. Welke behandeling je krijgt, hangt af van de grootte van de kankertumor, hoe je je voelt, of de kanker is uitgezaaid en hoe snel hij groeit.

