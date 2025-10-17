Wat is BMI?

BMI staat voor Body Mass Index en wordt in de gezondheidszorg gebruikt om te beoordelen of je een gezond gewicht hebt. Het lichaamsgewicht op zich is geen goede maatstaf, omdat het geen rekening houdt met je lengte. Daarom wordt BMI gebruikt: deze index geeft de verhouding tussen je lichaamsgewicht en lengte weer.

BMI is echter niet geschikt om het gewicht van kinderen, zeer gespierde mensen en ouderen te beoordelen. Ook houdt BMI geen rekening met je lichaamsvorm. Daarom wordt het doorgaans gecombineerd met de tailleomtrek om te beoordelen of je een gezond gewicht hebt.

Hoe bereken je je BMI?

Je berekent je BMI door je gewicht in kilogram te delen door het kwadraat van je lengte in meters:

BMI = gewicht (kg) / (lengte (m) x lengte (m))

Wat is een normale BMI-waarde?

Een normale BMI ligt tussen 18,5 en 24,9. Als je binnen dit bereik valt, wijst dit erop dat je een gezond gewicht hebt. Heb je daarnaast een tailleomtrek van minder dan 80 cm (vrouwen) en 94 cm (mannen), dan is je risico op gewichtsgerelateerde ziekten laag.

Laag BMI: risico op ondergewicht

Een BMI onder de 18,5 wordt beschouwd als ondergewicht. Heb je een BMI onder de 18, neem dan contact op met je huisarts voor een beoordeling en eventuele ondersteuning. Je zult je waarschijnlijk beter voelen en beter presteren als je wat aankomt.

Hoog BMI: risico op overgewicht

Een BMI tussen 25 en 29,9 wordt beschouwd als overgewicht. Een BMI van 30 of meer valt onder obesitas. Sommige mensen hebben een hoge BMI, terwijl ze toch een gezond lichaam hebben, bijvoorbeeld mensen met veel spiermassa, aangezien spieren zwaarder zijn dan vet. Voor hen is de tailleomtrek een betere graadmeter. Een tailleomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en 102 cm bij mannen wijst op een verhoogd risico op gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen.

Als je regelmatig sport en een goede conditie hebt, is het risico op ziekten lager dan bij een zittende levensstijl. Maar als zowel je BMI als je tailleomtrek hoog zijn, is het verstandig om je levensstijl te herzien. Afvallen en het verminderen van je buikomtrek kunnen je gezondheid aanzienlijk verbeteren. Je huisarts kan je daarbij ondersteunen.

Wanneer is BMI niet geschikt?

BMI is een bruikbare maatstaf, maar niet geschikt voor iedereen. Zo houdt BMI geen rekening met de verhouding tussen spier- en vetmassa. Daarom is BMI minder bruikbaar voor kinderen, zeer gespierde mensen ouderen.

Ook wordt geen rekening gehouden met de vetverdeling over het lichaam. Het is algemeen bekend dat buikvet gevaarlijker is dan vet op andere plekken.

De tailleomtrek als maatstaf voor een gezond gewicht

De tailleomtrek is een goede aanvulling op de BMI om te beoordelen of je een gezond gewicht hebt. Meet je tailleomtrek met een meetlint, ongeveer ter hoogte van de navel, halverwege tussen de heupkam en de onderkant van de ribben. Ontspan en adem uit tijdens het meten, en houd het meetlint strak maar niet knellend.

De tailleomtrek geeft inzicht in hoeveel vet zich rondom de buik heeft opgehoopt. Daarom wordt de tailleomtrek beschouwd als een goede indicator om het risico op ziekten in verband met overgewicht in te schatten. Het risico op ziekte neemt toe met de tailleomtrek.

De tailleomtrek mag maximaal 80 cm zijn bij vrouwen en 94 cm bij mannen. Waarden daarboven vormen een risicozone. Een tailleomtrek van meer dan 88 cm bij vrouwen en 102 cm bij mannen wijst op een verhoogd risico op levensstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

Wanneer moet je medische hulp zoeken?

Als je een BMI onder de 18 hebt.

Als je een BMI hebt die als overgewicht wordt beschouwd en een tailleomvang boven de 88 cm (vrouwen) en 102 cm (mannen).

Zoek in dat geval medische hulp om je levensstijl aan te passen.

