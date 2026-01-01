Test de pleine conscience pour les employés de ACV Transcom

Dans un monde rempli de stimulations, il n’est pas toujours facile de rester ancré dans le moment présent. Et pourtant, c’est exactement ce que la pleine conscience peut offrir : plus de calme, de concentration et de résilience. Le test de pleine conscience gratuit vous aide à découvrir à quel point vous vivez en pleine conscience.

🧠 En collaboration avec ACV Transcom, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.