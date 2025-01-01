Test de dépression pour les employés de Proximus

Des sentiments de tristesse ou un manque d’énergie peuvent survenir de temps en temps. Mais si ces symptômes persistent, il est important de rester attentif. Le test de dépression gratuit vous aide à surveiller ces signaux et à mieux comprendre ce que vous ressentez.

🧠 En collaboration avec Proximus, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.

💬 Besoin de soutien supplémentaire ? Contactez votre PersonalGuide@Work chez Proximus pour un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés.

Test de dépression ProximusTest de dépression Proximus
Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphoneCapture d'écran de l'application Doktr

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr