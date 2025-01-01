Test de dépression pour les employés de Proximus

Des sentiments de tristesse ou un manque d’énergie peuvent survenir de temps en temps. Mais si ces symptômes persistent, il est important de rester attentif. Le test de dépression gratuit vous aide à surveiller ces signaux et à mieux comprendre ce que vous ressentez.

🧠 En collaboration avec Proximus, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.

💬 Besoin de soutien supplémentaire ? Contactez votre PersonalGuide@Work chez Proximus pour un accompagnement personnalisé et des conseils adaptés.