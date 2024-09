Test de burnout pour les employés de Proximus

Vous avez du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Cela peut rapidement conduire au stress et finalement à un burnout. Il est donc essentiel de reconnaître les premiers signes et de prendre des mesures préventives. Faites dès aujourd'hui notre test de burnout gratuit pour savoir où vous en êtes.

En collaboration avec Proximus, nous offrons ce questionnaire à leurs employés dans le cadre de leurs avantages bien-être. Besoin de plus de soutien ? Contactez le Personal Guide at Work de Proximus pour connaître les prochaines étapes.