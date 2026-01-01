Test de burnout pour les employés de Getinge

Des difficultés à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Cela peut rapidement entraîner du stress, voire un burn-out. Il est donc essentiel de reconnaître les premiers signes et d’agir à temps.

Faites dès aujourd’hui notre test de burn-out gratuit pour savoir où vous en êtes.

🧠 En collaboration avec Getinge, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.