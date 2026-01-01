Test de burnout pour les employés de ACV Transcom
Des difficultés à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Cela peut rapidement entraîner du stress, voire un burn-out. Il est donc essentiel de reconnaître les premiers signes et d’agir à temps.
Faites dès aujourd’hui notre test de burn-out gratuit pour savoir où vous en êtes.
🧠 En collaboration avec ACV Transcom, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.