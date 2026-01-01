Test de burnout pour les employés de ACV Transcom

Des difficultés à trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Cela peut rapidement entraîner du stress, voire un burn-out. Il est donc essentiel de reconnaître les premiers signes et d’agir à temps.
Faites dès aujourd’hui notre test de burn-out gratuit pour savoir où vous en êtes.

🧠 En collaboration avec ACV Transcom, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.

Test de burnoutTest de burnout
Un homme utilise l'app Doktr sur son smartphone

Consultez un médecin généraliste ou un psychologue en ligne

  • Une seule app pour vos soins physiques et mentaux
  • Sans délais d'attente
  • Où que vous soyez
Disponible sur Google PlayTéléchager dans l'App Store
Code QR vers l'app Doktr
Scannez et téléchargez Doktr