Test d'anxiété pour les employés de Teleperformance

Tout le monde se sent parfois tendu, mais lorsque l’anxiété commence à perturber votre quotidien, il est important d’y prêter attention. Les troubles anxieux peuvent s’installer progressivement et prendre différentes formes. Le test vous aide à reconnaître ces signaux d’anxiété.

🧠 En collaboration avec Teleperformance, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.