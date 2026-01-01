Test d'anxiété pour les employés de Getinge
Tout le monde se sent parfois tendu, mais lorsque l’anxiété commence à perturber votre quotidien, il est important d’y prêter attention. Les troubles anxieux peuvent s’installer progressivement et prendre différentes formes. Le test vous aide à reconnaître ces signaux d’anxiété.
🧠 En collaboration avec Getinge, ce test validé scientifiquement est proposé dans le cadre de leur programme de bien-être destiné aux collaborateurs.
Doktr n’est pas une salle d’urgence
L'aide offerte par les prestataires de soins de santé concerne uniquement des questions d'ordre médical ou psychologique et ne nécessitant pas de soins d'urgence ou d'hospitalisation. Si vous devez être hospitalisé d'urgence, appelez le 112.